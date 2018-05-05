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Мальцев: 400 гостиниц будут готовы принимать гостей Самары во время ЧМ-2018
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Мальцев: 400 гостиниц будут готовы принимать гостей Самары во время ЧМ-2018 

Чемпионат.com 1 час назад
Руководитель департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев рассказал о подготовке региона в сфере туризма к предстоящему чемпионату мира в России.
«На сегодняшний день подготовка в сфере туризма и гостеприимства в Самаре почти завершена. 400 гостиниц будут готовы принимать гостей региона. Это порядка 300 тыс. мест. Помимо гостиниц у нас подготовлены туристические маршруты. Это пешеходные маршруты. Например, наша набережная. На нескольких языках будут предложены аудио-экскурсии. Кольцевые маршруты позволят узнать историю нашего города. На период чемпионата мира будут организованы и речные экскурсии. Точкой отправления будет речной вокзал и Ульяновский спуск. Мы будет рассказывать о наших туристических брендах», — передаёт слова Мальцева корреспондент «Чемпионата» Ирина Белкина.
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