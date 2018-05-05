Увеличится ли количество рейсов в аэропорту Северной Осетии после ремонта?

Аэропорт «Беслан» реконструируют и благоустроят.

Планируется увеличить количество стоек для регистрации пассажиров, расширить зону «приёмника» после регистрации, надстроив второй этаж, приобрести автобусы для подвоза к самолётам, расширить парковку.

Взлётная полоса, светосигнальное оборудование, ограждения привели в порядок в 2016 году.

Сейчас ВПП может принимать практически любые типы воздушных судов.