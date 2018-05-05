Увеличится ли количество рейсов в аэропорту Северной Осетии после ремонта? 

«С 1 июня появится рейс »Владикавказ — Анталья», с 9 июня — «Владикавказ — Симферополь», — пояснил министр промышленности и транспорта Северной Осетии Хайдарбек Бутов. — Также планируем увеличить количество рейсов в Москву за счёт утреннего. Скоро воздушная трасса соединит Владикавказ и Сочи».
Аэропорт «Беслан» реконструируют и благоустроят.
Планируется увеличить количество стоек для регистрации пассажиров, расширить зону «приёмника» после регистрации, надстроив второй этаж, приобрести автобусы для подвоза к самолётам, расширить парковку.
Взлётная полоса, светосигнальное оборудование, ограждения привели в порядок в 2016 году.
Сейчас ВПП может принимать практически любые типы воздушных судов.