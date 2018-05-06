Здесь был «Летидор»: отель Alean Family Resort & Spa Sputnik 3*

На лето каждый родитель строит по-своему грандиозные планы. Кто-то мечтает банально отдохнуть от городской суеты, кто-то хочет пройти курс оздоровления, кто-то собирается наверстать упущенное и наконец-то нормально (не второпях по пути на работу или в перерыве между совещаниями) пообщаться с детьми. А кто-то планирует получить все и сразу.

«Летидор», поддавшись родительскому максимализму, приехал на открытие сезона в отель Alean Family Resort & Spa Sputnik 3* в Сочи (кстати, именно в этом году отель начинает работать в составе сети семейных курортов Alean Family Resort Collection), чтобы своими глазами увидеть, как на практике совмещается концепция «Ультра все включено» и главная фишка отеля — семейный отдых с детьми.

Личный архив автора

Всего 20 минут на автомобиле от аэропорта Сочи — и мы оказываемся на территории отеля. Хочется отметить, что Alean Family Resort & Spa Sputnik 3* находится не в центральной части Сочи или в непосредственной близости к Олимпийскому парку. Курорт расположен в ущелье реки — там, где Агура впадает в Черное море, недалеко от сероводородных источников Мацесты.

Личный архив автора

А это значит, что отель может похвастаться не только большой охраняемой территорией, но и собственным особым микроклиматом.

Мы сейчас не только о том, какие преимущества дает обособленное расположение (безопасность, тишина, собственный галечный пляж внушительных размеров), но и об особенностях отдыха в отеле, который расположен в самом настоящем субтропическом парке.

Архив Alean Family Resort & Spa Sputnik 3*

Многолетние сосны, кипарисы, морской воздух, сероводородные источники, термальный комплекс, медицинский центр и спа позволяют не только отдыхать в отеле, но и при желании пройти курс оздоровительных процедур.

Здоровому образу жизни в Alean Family Resort & Spa Sputnik 3* уделено максимум внимания.

Цель гостиничного комплекса — сделать так, чтобы несмотря на концепцию «Ультра все включено», отдых не стал ленивым. За неленивый ЗОЖ-досуг отвечает и система питания (в главном ресторане отеля, в снек-барах можно найти немало диетических блюд, а также еду для самых маленьких гостей), и комплекс спортивных мероприятий — от аквааэробики, тренажерного зала до соревнований по футболу, бадминтону и теннису.

Архив Alean Family Resort & Spa Sputnik 3*

О чем всегда переживают родители, отправляясь с детьми на отдых? Правильно, чем бы занять ребят, чтобы они не скучали, и чем бы накормить, чтобы было вкусно и полезно. Забегая немного вперед, скажем, что российская концепция «Ультра все включено» — это история не только про еду и про нескончаемый задор команды аниматоров.

Alean Family Resort & Spa Sputnik 3* нацелен исключительно на семейный отдых по системе «Ультра все включено».

Архив Alean Family Resort & Spa Sputnik 3*

То есть все в отеле (питание, развлечения, детские клубы, анимация) создано для того, чтобы ни детям, ни родителям не захотелось покидать территорию курорта.

Для маленьких гостей в отеле работает мини-клуб (от 0 до 3 лет), детский клуб (от 4 до 7 лет), школа профессий (от 6 лет), клуб для тинейджеров. Там под руководством педагогов дети могут не просто весело, но и с пользой проводить время.

Архив Alean Family Resort & Spa Sputnik 3*

Занятия для развития мелкой моторики, подготовка к школе, развивающие игры, гимнастика, логопедические игры, кукольные спектакли, творческие занятия, кулинарные мастер-классы — это то, чем дети могут заниматься либо вместе с родителями, либо в то время, пока их мамы и папы отдыхают.

Архив Alean Family Resort & Spa Sputnik 3*

Кстати, совсем скоро в Alean Family Resort & Spa Sputnik 3* откроется еще несколько снек-баров (они включены в стоимость путевки) с меню, которое сможет оценить по достоинству каждый член семьи. Кроме того, в ближайшие два-три года отель обещает превратиться в пятизвездочный курорт!

Что-то нам подсказывает, что мы в Alean Family Resort & Spa Sputnik не в последний раз…

Фото: архив Alean Family Resort & Spa Sputnik 3*