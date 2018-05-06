Поток туристов в Финляндию начал постепенно снижаться

С начала 2018 года границу с Финляндией пересекли 2,7 млн человек. Это на 2% меньше, чем за первые четыре месяца 2017 года, и это несмотря на кажущиеся огромными пробки на границе. Информацию об этом сообщили в Пограничной охране Финляндии.

Снижение наблюдается и на самых загруженных пунктах пропуска: через «Нуйямаа» («Брусничное») с января по апрель проехало на 2% меньше людей (800 тыс.), через «Ваалимаа» («Торфяновка») — на 3,5% (710 тыс.).

Рост трафика зафиксирован лишь на МАПП «Иматра» («Светогорск») на юго-востоке страны (+4%), на МАПП «Салла» на границе с Мурманской областью (+1%) и на временном пункте пропуска «Париккала» (+8%).

По сравнению с пиковым 2013-м годом падение пассажиропотока на восточной границе Финляндии составляет 31%.