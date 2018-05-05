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Останки немецкого велопутешественника обнаружены в Мексике
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Останки немецкого велопутешественника обнаружены в Мексике 

Российская Газета 58 минут назад
В мексиканском штате Чьяпас найдены останки, предположительно, немецкого велопутешественника Хольгера Франца Хагенбуша. Об этом сообщает РИА Новости.
Турист пропал в конце апреля в Чьяпасе. Он двигался из Сан-Кристобаля-де-лас-Касас в Сьюдад-дель-Кармен в штате Кампече. По словам родственников Хагенбуша, до места назначения мужчина не доехал.
Тело немецкого гражданина найдено в овраге на трассе Сан-Кристобаль-Окосинго, заявил окружной прокурор Артуро Пабло Лиевано. По его словам, примерно в том же месте ранее было обнаружено тело еще одного велосипедиста из Польши.
Причины гибели обоих туристов устанавливаются. Посольства Германии и Польши уведомлены об обнаружении тел.
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