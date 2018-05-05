Останки немецкого велопутешественника обнаружены в Мексике

В мексиканском штате Чьяпас найдены останки, предположительно, немецкого велопутешественника Хольгера Франца Хагенбуша. Об этом сообщает РИА Новости.

Турист пропал в конце апреля в Чьяпасе. Он двигался из Сан-Кристобаля-де-лас-Касас в Сьюдад-дель-Кармен в штате Кампече. По словам родственников Хагенбуша, до места назначения мужчина не доехал.

Тело немецкого гражданина найдено в овраге на трассе Сан-Кристобаль-Окосинго, заявил окружной прокурор Артуро Пабло Лиевано. По его словам, примерно в том же месте ранее было обнаружено тело еще одного велосипедиста из Польши