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Власти Сахалина, «Горный воздух» и «Аврора» сформируют региональный туристический кластер
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Власти Сахалина, «Горный воздух» и «Аврора» сформируют региональный туристический кластер 

Дальний Восток 33 минуты назад
Фото: Дальний Восток
Профильное региональное министерство спорта, туризма и молодежной политики, Сахалинский туристско-информационный центр, комплекс «Горный воздух» и авиакомпания «Аврора» подписали меморандум о формировании туристического кластера на Сахалине. Документ, в частности, должен помочь повысить транспортную доступность региона, сообщает пресс-служба областного правительства.
«По словам областного министра спорта, туризма и молодежной политики Сергея Буренкова, в рамках соглашения предусмотрен ряд взаимных обязательств участников проекта, которые необходимо реализовать для обеспечения транспортной доступности островного региона. Кроме того, в меморандуме оговаривается необходимость формирования пакетных туров для туристов, которые прибудут на Сахалин не только с Дальнего Востока, но и со всей России», — говорится в сообщении. В частности, Сахалинский университет обеспечит подготовку специалистов в области сервиса на транспорте и в сфере сервиса и туризма. Кроме того, у вуза есть опыт подготовки волонтеров к WorldSkills и первым Международным спортивным играм «Дети Азии», и он сможет обучить добровольцев для всего туристического кластера. Студенты смогут проходить практику в туристических компаниях на Сахалине и Курилах. «Сегодня очень важное событие, оно послужит серьезным стимулом к развитию туристической отрасли в нашем регионе. Кластерный подход, который мы реализуем, — это направление, которое в настоящее время проходит согласование в составе новой Федеральной целевой программы развития туризма в Российской Федерации. Я уверен, что мы и наш регион станет одними из первых, кто на практике применит этот механизм», — приводятся в сообщении слова Сергея Буренкова.
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