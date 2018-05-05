All inclusive vs «сам себе туроператор»: в поисках идеального путешествия

Каким должен быть идеальный отпуск? Понятное дело, каждый решает для себя. О том, почему некоторые отвергают all inclusive и прочие радости размеренного «овощного» отдыха — в колонке Анны Кудрявской-Паниной.

В моей коллекции идеальных путешествий есть множество интересных экземпляров. Это и короткие поездки на пару-тройку дней, и туры почти на месяц. Это путешествия по разным городам, странам и континентам. Но самое главное, что каждый экспонат этой коллекции уникален и заточен исключительно под меня, точнее, под нас с мужем: под наши желания, физические и материальные возможности, эстетические и кулинарные интересы. Маршруты продуманы до мелочей, жилье подобрано с учетом всех деталей, развлечения, достопримечательности, еда, темп передвижения — все как мы любим. Важный нюанс: все эти трипы потому такие «клиентоориентированные», что планировали и разрабатывали мы их сами и исключительно для себя. Потому что мы те самые, кого называют самостоятельными путешественниками.

Уверена, у каждого есть свое вполне конкретное представление об идеальном отпуске или путешествии. В деталях наши мечты могут отличаться довольно сильно, но в главном люди делятся, как правило, на две категории: те, кто предпочитает организованный отдых, и те, кому по душе самостоятельные поездки. Иногда эти люди не способны понять друг друга, а иногда рискуют и примеряют на себя новый образ путешествий. Что такое самостоятельное путешествие? Это свобода выбора во всех смыслах. Не надо подстраиваться под даты заезда, вы сами решаете, сколько дней провести в путешествии, как составить маршрут, где жить. Совершая все эти шаги, вы можете экономить или, наоборот, не отказывать себе ни в чем.

Когда мы планировали наше ББП (Большое Британское Путешествие — три недели в любимой стране), то почти во всех пунктах назначения — а это почти только десяток городов с ночевками, а в сумме их было без малого двадцать — выбрали отличный недорогой по британским меркам сетевой отель, который за раннее бронирование предлагал хорошие скидки, а еще у него было много гостиниц в пешей доступности от железнодорожных вокзалов, что нас более чем устраивало, потому что основным транспортом в передвижении по стране для нас стали поезда. Хотя от точки до точки мы иной раз добирались и на самолете, и даже на пароме.

Когда мы в последний раз ездили в Израиль , то сняли очень милую аутентичную квартиру в центре Тель-Авива в двух шагах от моря. Это оказалось и дешевле, и в разы приятней, чем жизнь в стандартном номере. Мы завтракали не по расписанию, а когда хочется, на залитом солнцем балкончике за ажурным металлическим столиком, ужинали в патио и пили вино, закусывая оливками, сидя на тахте у окна, за которым мигали разноцветные огни южного города.

Это не только свобода, но и независимость. Не надо никого ждать, ни на кого ориентироваться, кроме себя. Хотите, смотрите то, что есть в любом путеводителе, не хотите, отправляетесь нехоженными тропами и открываете уникальные места, в которых даже, возможно, еще не ступала нога туриста.

Да, у такого отдыха есть свои нюансы, которые кто-то может посчитать и недостатками. Ну, например, всю ответственность вы берете на себя. Сначала вы готовите путешествие, а это может занять немало времени и отнять немало сил. С вами может что-то случиться в поездке, и вы останетесь один на один с проблемой. Вы сами будете разбираться со всем, что будет на вашем пути: транспорт, еда и так далее. Вы должны владеть хотя бы английским, хотя бы на среднем уровне, хотя в некоторых странах и он вам не поможет. Вы можете столкнуться с тем, что в некоторые интересные места пускают только организованные группы, а одиночки остаются за бортом.

Сказать честно, ни один из этих пунктов вас не испугает, если вам действительно важны свобода и уникальность вашей поездки. Как не пугало это нас. Этап подготовки — проработка маршрута, выбор городов и интересных мест, поиск отелей или апартаментов, чтение отзывов, выбор ресторанов — это же так интересно! Так, например, собираясь в Лондон в первый раз, мы заранее знали, в каком пабе окажемся вечером по прилету. И он не обманул ожиданий. А английский наш стал заметно лучше после второй пинты отличного пива. И вообще, самостоятельное путешествие — это тщательно продуманный экспромт, в котором всегда есть место сюрпризам и импровизации.

И совсем необязательно устраивать забеги галопом по Европам, хотя мы, например, любим именно такой темп: на среднестатистический город пара-тройка дней, много ходьбы, интересных мест и вкусной еды. Но самостоятельный отдых может быть и ленивым, каким он и был для нас в той памятной поездке в Тель-Авив: спать, сколько хочется, гулять по набережной, смотреть на солнце, садящееся в море, ни о чем не думать, никуда не спешить, копить энергию.

Не буду врать, однажды мы купили пакетный тур, и… Туроператор обанкротился, хотя ничто не предвещало провала. Денег оставалось немного, а отпуск хотелось спасти. А еще рос курс валют. И мы оперативно взяли недорогой тур в другом более надежном месте. И нас все более чем устроило. Собственно, в него входило ровно то, что нам было нужно перелет и отель. И минимум групповых экскурсий. Но зуд самостоятельных поездок не утихал, поэтому за пару дней, остававшихся до вылета, мы проработали план поездок по стране — это была Италия , в том числе и с заездом в те самые места, куда не ступала нога организованного туриста. В общем, совмещение приятного и полезного нас вполне устроило, спасло пропадающий отпуск, и мы вовсе не чувствовали что попрали свои принципы независимых путешественников.

И я прекрасно понимаю, что нравится тем, кто выбирает организованный отдых. Во-первых, это спокойствие, которое равно отсутствию ответственности за любые неприятные сюрпризы. Во-вторых, это возможность ничего не планировать, ни о чем не думать, плыть по течению. На выходе из аэропорта встретили, до отеля довезли, график экскурсий выдали и спи-отдыхай. Точнее, наслаждайся отдыхом.

Если тебе не мешают те нюансы, от которых другие как раз и сбегают в самостоятельные путешествия: задержки и отмены чартеров, попутчики, которые далеко не всегда бывают приятны, экскурсии по самым изъезженным местам.

На самом деле есть простое решение, как сделать так, чтобы в путешествии были преимущественно плюсы. Какой бы способ путешествия вы ни выбрали как основной, в него всегда можно добавить элементы другого. Мы не могли побывать в Ирландии и не увидеть Клифы, знаменитые утесы Мохер. Но, вот незадача, мы пешие путешественники, а ни железнодорожный транспорт, ни автобус туда не довезет. И мы (еще в России ) нашли и купили экскурсию из Голуэя на Клифы. И по сути, благодаря ей объехали добрую часть западного побережья страны, увидели дольмены, побывали на местной ферме, ну и, конечно, вдоволь налюбовались утесами, ради которых все и было затеяно. Конечно, ирландский вариант английского от водителя-экскурсовода лишил нас понимания некоторой части рассказанного им (да что там, некоторой большей), но это такие несущественные издержки…

А в Лондоне, например, наоборот, мы тоже брали несколько экскурсий по Англии , с русскоязычным и совершенно потрясающим экскурсоводом Крисом. На первую поездку с ним попали случайно, а потом готовы были доплачивать и ехать туда, куда и не собирались, но только с ним. И все это был наш свободный выбор. И все это осталось и в памяти, и в той самой моей коллекции.

В ней есть и особенные путешествия — несостоявшиеся, но проработанные не менее тщательно чем те, в которых мы уже побывали. Почему эти поездки не состоялись? Изменились планы, не хватило денег, да просто отложили или передумали. Так, пока ждет своего часа Латинская Америка с потрясающе насыщенным и интересным маршрутом. Забавно вот что, даже если мы никогда туда не поедем, у меня есть ощущение, что я уже там побывала. И это еще один плюс самостоятельного путешествия, точнее, подготовки к нему. Ты настолько погружаешься в страну, город, среду, что, как это часто бывало со мной, когда оказываешься на месте, чувствуешь, что ты тут впервые и не впервые одновременно. Как будто побывал здесь во сне или в прошлой жизни. Удивительное чувство, делающее твое независимое путешествие еще более твоим. И еще более идеальным.