В Канаде застрявший в самолете енот сорвал рейс

В аэропорту Саскатуна енот пробрался в готовящийся к взлету самолет авиакомпании Air Canada и спрятался в шланге кондиционера, тем самым сорвав рейс в Торонто.

Как только персонал включил устройство, животное выдало себя, попав в вентиляционную систему. В итоге сотрудники авиакомпании сняли панели самолета, чтобы вызволить зверька. Однако на это ушло несколько часов.

— Сначала пассажиры удивленно наблюдали за происходящим — в течение часа все было как в романе. Никто никогда не видел ничего подобного. Однако когда действие затянулось, люди начали капризничать и нервничать, — поделился впечатлениями один из пассажиров.

Всем, кто не улетел в Торонто из-за застрявшего на борту енота, выдали купоны на приобретение еды и скидку на будущие рейсы, пояснили в Air Canada. Само же животное в итоге благополучно покинуло лайнер и скрылось в неизвестном направлении, передает CBC.