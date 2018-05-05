Ещё
В Канаде застрявший в самолете енот сорвал рейс
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Канаде застрявший в самолете енот сорвал рейс 

Российская Газета 18 минут назад
Фото: Российская Газета
В аэропорту Саскатуна енот пробрался в готовящийся к взлету самолет авиакомпании Air Canada и спрятался в шланге кондиционера, тем самым сорвав рейс в Торонто.
Как только персонал включил устройство, животное выдало себя, попав в вентиляционную систему. В итоге сотрудники авиакомпании сняли панели самолета, чтобы вызволить зверька. Однако на это ушло несколько часов.
— Сначала пассажиры удивленно наблюдали за происходящим — в течение часа все было как в романе. Никто никогда не видел ничего подобного. Однако когда действие затянулось, люди начали капризничать и нервничать, — поделился впечатлениями один из пассажиров.
Всем, кто не улетел в Торонто из-за застрявшего на борту енота, выдали купоны на приобретение еды и скидку на будущие рейсы, пояснили в Air Canada. Само же животное в итоге благополучно покинуло лайнер и скрылось в неизвестном направлении, передает CBC.
Российская Газета: последние новости
Назван самый загруженный авиамаршрут в мире За что по новым правилам можно получить штраф в столичном аэропорту На Камчатке открылся круизный сезон
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев призывают готовиться к блокаде Керченского пролива171
Израиль рассказал об инциденте с самолетом РФ76
Американцы нанесли новые авиаудары по Сирии175
Певица погибла во время отдыха39
Новое правительство: кто уйдет, кто останется267
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
01:12
Переговоры Китая и США провалились
Экономика
00:32
Украина выступила с требованием к РФ по задержанному судну
Украина В мире
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
00:32
Украина направила России ноту
Украина В мире
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
03:20
Макаревич оправдался за «бегство» из РФ
Шоу-бизнес
01:12
Пекин уступает под напором Трампа
Экономика Статьи
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение