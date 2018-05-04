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Енот сорвал рейс в Торонто
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Енот сорвал рейс в Торонто 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Пробравшийся в самолет енот сорвал рейс в канадский Торонто, сообщает телекомпания CBC.
Инцидент произошел в аэропорту города Саскатун. По данным авиакомпании Air Canada, животное спряталось в шланге кондиционера перед тем, как технический персонал включил устройство. После начала его работы млекопитающее попало в вентиляционную систему самолета.
Чтобы вызволить енота, сотрудникам аэропорта пришлось снять панели воздушного судна. Работы продолжались несколько часов.
По словам пассажиров, сначала все с интересом наблюдали за происходящим, однако по прошествии трех часов люди стали выказывать недовольство. При этом персонал был «удивлен и не знал, что делать», рассказал очевидец.
"В течение первого часа все было как в романе. Никто никогда не видел ничего подобного", — поделился впечатлениями один из пассажиров.
Служащим удалось достать енота из лайнера, однако животное тут же сбежало от техников.
В качестве компенсации пассажирам выдали ваучеры на покупку еды и скидку на будущие рейсы.
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