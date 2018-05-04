В Грозном открыли гостиницу, в которой на время ЧМ-2018 разместится сборная Египта

ГРОЗНЫЙ, 4 мая. / ТАСС /. Пятизвездочный гостиничный комплекс The Local, который выбрала для размещения сборная команда Египта по футболу во время чемпионата мира по футболу, открылся в Грозном , передает корреспондент ТАСС.

Пятизвездочный гостиничный комплекс построила в Грозном компания Trojan Holding из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Стоимость проекта составила 1,8 млрд рублей. Отель обеспечил рабочими местами более 150 человек.

Церемония открытия началась с мэппинг-шоу — видеопроекции движущихся изображений на здании отеля, которые отразили культуру Чеченской Республики и ОАЭ, инвесторы из которых построили гостиницу, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня мне очень приятно принимать участие в открытии пятизвездочного отеля, который отвечает современным стандартам, — сказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров , который прибыл на церемонию открытия нового отеля в сопровождении двух наездников. — Я уверен, что пятизвездочный отель The Local станет жемчужиной Грозного, который будет принимать тысячи гостей".

Он выразил уверенность, что это «далеко не последний наш совместный проект» с ОАЭ. «У нас есть предложения, и я уверен, что впереди у нас — новые, фабрики, заводы и предприятия», — добавил глава республики.

После официальной части Кадыров и генеральный директор Trojan Holding Хамад Аль Амери взяли ларец с ключом у путника на верблюде и, вставив его в символический часовой механизм, открыли отель. В ходе экскурсии гостям рассказали о том, что гостиница может предложить посетителям.

Готовность к чемпионату

Первым гостем нового отеля в Грозном станет сборная Египта по футболу. Номерной фонд The Local составляет 130 апартаментов, но на первом этапе открыты будут только 90, все они во время чемпионата будут забронированы египетской делегацией. Гостиничный комплекс также включает ресторан, парковку на 500 мест, крытый бассейн, торговый центр, теннисный корт, несколько конференц-залов, спа-центр и ресторан.

"В зависимости от дня у футболистов разные требования: во время матча — одни, во время тренировок — другие. Есть даже требования, как именно будет оформлена комната, но мы не можем пока об этом говорить. У команды своя диета, рацион и повар. В плане кухни главным моментом для них была халяльная еда, но с этим проблем нет, так как регион мусульманский", — сказал ТАСС генеральный менеджер гостиницы Тадж Эддин Султан.

Гостиница располагается в 10 километрах от аэропорта Грозного и двух минутах ходьбы от стадиона «Ахмат Арена», где будут проходить тренировки команды. «Удачное расположение, можно сказать, одна из причин, почему египетская делегация выбрала именно нашу гостиницу. Мы сегодня полностью готовы принять гостей на самом высоком уровне», — отметил Тадж Эддин Султан, добавив, что в Грозном ожидают приезда египетской команды 8 или 9 июня.

Отель для всех

Помимо аккуратных зеленых насаждений на территории гостиничного комплекса бросается в глаза преимущественно восточный стиль оформления. По словам представителей The Local, перед архитекторами стояла задача создать частичку ОАЭ в грозненской городской среде.

"Название переводится как «местный». Наша идея была передать колорит арабских эмиратов с небольшими элементами чеченской культуры. Вы можете это увидеть в архитектуре", — добавил менеджер.

Гостиница рассчитывает охватить не только участников спортивных мероприятий, но также бизнес-миссии и туристов. Отель уже принимает участие в международных туристических выставках и сотрудничает с различными компаниями. Особое внимание также уделяется сервису — весь персонал проходил специальные тренинги.

"Назовите любой язык, и вы найдете его в этой гостинице. Английский, французский, китайский, абхазский, чеченский, арабский. Мы планируем сделать сервис обслуживания на голову выше уже имеющегося", — говорит Тадж Эддин Султан.

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