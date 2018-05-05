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Разделение «Ижавиа» на аэропорт и перевозчика завершится осенью
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Разделение «Ижавиа» на аэропорт и перевозчика завершится осенью 

ИА «Сусанин» 36 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Разделение «Ижавиа» на аэропорт и авиакомпанию планируется завершить осенью. Об этом на своей странице Вконтакте сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.
В настоящее время власти республики готовы к сотрудничеству с другими авиакомпаниями.
«В частности, провели большую работу с Аэрофлотом. Эксперты авиакомпании определили для нас ряд задач, с которыми, уверен, мы справимся в ближайшее время», — рассказал глава.
Напомним, 12 января Александр Бречалов заявил о выделении аэропорта от юридического лица и поиске инвестора. По словам министра транспорта России Максима Соколова, такое решение даст стимул развитию не только самому аэропорту, но и авиакомпании с точки зрения использования новых типов судов.
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