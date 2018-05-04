Парк развлечений откроется в курортной зоне «Архыз»

В Карачаево‐Черкесии построили всесезонный туристско‐рекреационный курорт «Архыз». На территории комплекса планируют открыть около 40 тематических развлечений, сообщил сайт «Русская планета».

Летом 2018 года в поселке Романтик начнет функционировать открытый развлекательный центр с лабиринтом, родео и батутом. В планах руководства открыть

мини-планетарий, обсерваторию, большой веревочный парк, аквапарк и палаточные лагеря. Одновременно курортную зону смогут посетить до пяти тысяч человек.