Парк развлечений откроется в курортной зоне «Архыз» 

В Карачаево‐Черкесии построили всесезонный туристско‐рекреационный курорт «Архыз». На территории комплекса планируют открыть около 40 тематических развлечений, сообщил сайт «Русская планета».
Летом 2018 года в поселке Романтик начнет функционировать открытый развлекательный центр с лабиринтом, родео и батутом. В планах руководства открыть
мини-планетарий, обсерваторию, большой веревочный парк, аквапарк и палаточные лагеря. Одновременно курортную зону смогут посетить до пяти тысяч человек.
70 процентов россиян не будут выезжать за границу этим летом, заявили в Ассоциации туроператоров России. По словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, показатель может считаться традиционным для нашей страны.