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Толстый енот сорвал рейс в Торонто
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Толстый енот сорвал рейс в Торонто 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Енот, застрявший в самолете Air Canada, задержал рейс в Торонто на несколько часов. Об это сообщает CBC.
Животное, спрятавшееся внутри шланга кондиционера, обнаружили перед началом посадки на борт, когда экипаж подключил трубу с воздухом к самолету. После этого енот взлетел вверх и попал в вентиляционную систему.
Как сообщили очевидцы, наблюдавшие за происходящим из окон терминала, сначала персонал находился в недоумении и не понимал, что нужно делать. «В течение первого часа это было похоже на роман. Никто никогда не видел ничего подобного», — рассказал один из туристов Дэмиен Ли.
По его словам, членам наземного экипажа пришлось снимать панели воздушного судна, чтобы вызволить енота. Через несколько часов им удалось спасти зверя, и он сразу же убежал. До сих пор неизвестно, как он попал в шланг кондиционера.
В качестве компенсации за задержку рейса авиакомпания предложила пассажирам ваучеры на покупку еды в аэропорте и скидку на будущий перелет.
В апреле в аэропорте Внуково пришлось задержать рейс из-за пчел на борту, проникших из грузового отсека в пассажирский. Инцидент произошел на борту рейса Москва — Симферополь. Представителям авиакомпании «Россия» пришлось эвакуировать пассажиров.
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