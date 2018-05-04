Туроператор отменил чартерные рейсы «Саратовский авиалиний» в Грецию 

После крушения Ан-148 был издан приказ о сокращении срока действия сертификата компании-перевозчика.
Один из греческих туристических операторов сообщил об отмене программы чартерных рейсов по маршруту Саратов-Салоники.
Туроператор направил авиакомпании «Саратовские авиалинии» письмо, в котором уведомил о своем решении.
— Туроператор отменяет запланированную программу на 2018 год прямых вылетов из Саратова в Салоники, с 3 июня по 7 октября 2018 года, — сообщили в пресс-службе авиакомпании.
По предварительным данным, причиной отказа стали вопросы, связанные с сертификатами на перелеты компании-перевозчика, передает ТАСС.
Напомним, в связи с крушением самолета Ан-148 был издан приказ о сокращении срока действия сертификата «Саратовских авиалиний». Решение о судьбе авиакомпании планируется принять не позднее 30 мая, после того, как она устранит все замечания Росавиации.
ЧТО ПРОИЗОШЛО
После крушения 11 февраля самолета Ан-148, в результате которого погиб 71 человек, Росавиация издала приказ о сокращении срока действия сертификата «Саратовских авиалиний». До 27 апреля авиакомпания должна была устранить все замечания и предоставить надзорному органу отчет.
ЕСТЬ МНЕНИЕ
Ан-148. Тишина, снег, пустота…
Колонка обозревателя «ВМ» Ольги Кузьминой
Очень горько. Обломки на поле, сломанные жизни. Сломанные, как ветки пижмы, что торчат на белом, занесенном снегом подмосковном поле. До этого дня — тоже обычном. Теперь — нет…
Страшно даже подумать, каково сейчас родственникам тех, кто навсегда ушел в небо. Не представить. Стыло и пусто на душе. А им — каково? (далее…)
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