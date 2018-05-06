На месте старого автовокзала в Назрани посадят цветы и деревья

Большой парк для отдыха горожан появится в Назрани летом 2018 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря городской администрации.

В самом густонаселённом городе Ингушетии недавно построили новый современный автовокзал. Старое здание 1972 года постройки решили снести, чтобы на его месте разбить парк для отдыха горожан и туристов. Рабочие уже освобождают территорию бывшего вокзала от строительного мусора и высаживают деревья.

Перед ландшафтными дизайнерами Ингушетии стоит интересная задача: спроектировать и благоустроить парк площадью более 50 000 кв.м. В городской администрации рассказывают, что планирование рекреационной зоны уже ведётся. Известно, что в парке будут отдельные зоны отдыха для детей и взрослых, кафе и, разумеется, цветники. Работы планируют завершить до конца июля 2018 года.