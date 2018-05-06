Ещё
На месте старого автовокзала в Назрани посадят цветы и деревья
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На месте старого автовокзала в Назрани посадят цветы и деревья 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Большой парк для отдыха горожан появится в Назрани летом 2018 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря городской администрации.
В самом густонаселённом городе Ингушетии недавно построили новый современный автовокзал. Старое здание 1972 года постройки решили снести, чтобы на его месте разбить парк для отдыха горожан и туристов. Рабочие уже освобождают территорию бывшего вокзала от строительного мусора и высаживают деревья.
Перед ландшафтными дизайнерами Ингушетии стоит интересная задача: спроектировать и благоустроить парк площадью более 50 000 кв.м. В городской администрации рассказывают, что планирование рекреационной зоны уже ведётся. Известно, что в парке будут отдельные зоны отдыха для детей и взрослых, кафе и, разумеется, цветники. Работы планируют завершить до конца июля 2018 года.
АиФ Ставрополье: последние новости
Летать из Нальчика в Москву будут чаще с середины мая В Грозном приготовят «Шашлык-Машлык» Увеличится ли количество рейсов в аэропорту Северной Осетии после ремонта?
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом1502
Американский беспилотник «нацелился» на Донбасс134
Украине запретили использовать «Джавелины»212
Порошенко получил «огромную пощечину режиму»164
Израиль решил «воспользоваться» Россией ради Сирии119
Видео
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:35
Пропавший Ярошенко нашелся в карцере
Происшествия
01:07
Украине запретили использовать «Джавелины»
Оружие Армия
00:16
Рэпер Pharaoh пнул фаната в лицо
Шоу-бизнес
00:36
Трампа не позовут на похороны Маккейна
В мире Другое
01:41
Глава МИД Турции заговорил по-русски
В мире Ближний Восток
00:43
Макрон захотел «исторического диалога с Путиным»
Политика Ближний Восток
01:00
Оголившуюся Бузову признали святой
Шоу-бизнес
03:00
Малахов вытянул из Голубкиной правду о разводе
Шоу-бизнес
00:35
Россия увидела угрозу в «ядерных» планах США
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение