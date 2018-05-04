Ростуризм: Праздничные мероприятия ко Дню Победы в Москве вызвали рост въездного турпотока в столицу

Въездной турпоток в Москву из-за рубежа вырос на 20% из-за повышенного интереса иностранцев к праздничным мероприятиям ко Дню Победы. Об этом сообщили в пресс-службе Ростуризма.

«В мае в Москве проходят знаменательные мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы. Это и репетиции Парада, и сам Парад, и акция «Бессмертный полк», которая собирает миллионы участников, среди которых немало иностранных граждан. Не удивительно, что все эти торжественные мероприятия пользуются большой популярностью и являются одним из серьёзных факторов, обусловливающих выбор туристов в пользу посещения российской столицы», — приводятся в сообщении слова руководителя Федерального агентства по туризму Олега Сафонова.

Как уточняется, по данным туроператорских компаний, въездной турпоток в Москву из-за рубежа на майские праздники в этом году вырос примерно на 20% по сравнению с прошлогодними показателями. «По информации туроператоров, большинство иностранных туристов, посещающих столицу России, выбирают экскурсионные программы и маршруты, включающие посещение Красной площади. При этом иностранцы активно интересуются предстоящим Парадом Победы и стремятся увидеть своими глазами прохождение воинских частей и военной техники во время репетиций этого торжественного мероприятия», — отметили в пресс-службе.