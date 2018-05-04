Отделение почты открылось в горном парке «Рускеала» в Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК , 4 мая. / ТАСС /. Пункт почтовой связи открылся в Сортавальском районе Карелии на территории горного парка «Рускеала» — самой популярной туристической достопримечательности региона. Теперь каждый гость сможет отправить открытку друзьям, сообщил в пятницу ТАСС собственник парка Александр Артемьев.

"Сегодня торжественно открылся новый пункт почтовой связи на территории «Рускеалы». Теперь гостям парка будут оказываться почтовые услуги. Желающие смогут отправить открытки или посылки с сувенирами из Карелии родным, близким, друзьям ", — сказал Артемьев.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе карельского филиала Почты России, отделение с индексом 186754 расположилось в бревенчатом здании. Клиенты могут отправить из республики посылки, письма и открытки, приобрести печатные издания, сопутствующие почтовые товары. Идею открытия почтового отделения на территории популярного туристического объекта внес глава республики Артур Парфенчиков в январе во время рабочей встречи с директором макрорегиона Северо-Запад Почты России.

"Первым клиентом нового почтового пункта стала депутат Законодательного собрания республики от Сортавальского района Марина Лебедева . Она отправила открытку с видом мраморного карьера в новое отделение связи, которое откроется 7 мая в городе Сортавала", — отметила представитель пресс-службы Виктория Смирнова

Она добавила, что работать почтовый пункт будет в пиковый период туристической активности с мая по сентябрь. По мнению Артемьева, парк сможет обеспечить почте постоянный поток туристов для работы отделения круглый год.