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Отделение почты открылось в горном парке «Рускеала» в Карелии
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Отделение почты открылось в горном парке «Рускеала» в Карелии 

ТАСС 2 часа назад
ПЕТРОЗАВОДСК, 4 мая. /ТАСС/. Пункт почтовой связи открылся в Сортавальском районе Карелии на территории горного парка «Рускеала» — самой популярной туристической достопримечательности региона. Теперь каждый гость сможет отправить открытку друзьям, сообщил в пятницу ТАСС собственник парка Александр Артемьев.
"Сегодня торжественно открылся новый пункт почтовой связи на территории «Рускеалы». Теперь гостям парка будут оказываться почтовые услуги. Желающие смогут отправить открытки или посылки с сувенирами из Карелии родным, близким, друзьям ", — сказал Артемьев.
Как уточнили ТАСС в пресс-службе карельского филиала Почты России, отделение с индексом 186754 расположилось в бревенчатом здании. Клиенты могут отправить из республики посылки, письма и открытки, приобрести печатные издания, сопутствующие почтовые товары. Идею открытия почтового отделения на территории популярного туристического объекта внес глава республики Артур Парфенчиков в январе во время рабочей встречи с директором макрорегиона Северо-Запад Почты России.
"Первым клиентом нового почтового пункта стала депутат Законодательного собрания республики от Сортавальского района Марина Лебедева. Она отправила открытку с видом мраморного карьера в новое отделение связи, которое откроется 7 мая в городе Сортавала", — отметила представитель пресс-службы Виктория Смирнова.
Она добавила, что работать почтовый пункт будет в пиковый период туристической активности с мая по сентябрь. По мнению Артемьева, парк сможет обеспечить почте постоянный поток туристов для работы отделения круглый год.
Горный парк «Рускеала» — единственный комплексный памятник природы и истории горного дела России и Финляндии, расположенный в Сортавальском районе Карелии. Добытый здесь мрамор использовался для облицовки Исаакиевского собора, Зимнего и Мраморного дворцов, Михайловского замка, Казанского собора в Санкт-Петербурге. Главной достопримечательностью парка является мраморный каньон. По итогам 2017 года объект посетили около 300 тыс. туристов.
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