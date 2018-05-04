Чеченская Республика приглашает гостей на «Шашлык-Машлык»

МОСКВА , 4 мая — РИА Новости . В Грозном открылся II Международный фестиваль туризма и активного отдыха «Шашлык-Машлык», все выходные жителей и гостей города ждут кулинарные изыски и развлекательная программа, сообщает Ростуризм

В этом году фестиваль «Шашлык-Машлык» вошёл в список интересных гастрономических событий, приуроченных к ЧМ-2018.

В фестивале принимают участие рестораторы и отельеры не только из Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, но и из всех 11 регионов проведения матчей мирового футбольного первенства.

Яркими событиями фестивальной программы станут гастрономический поединок шеф-поваров из городов-участников ЧМ-2018, а также товарищеский футбольный матч.

Для гостей и участников фестиваля предусмотрены экскурсионные туры по туристским маршрутам Чечни

"В настоящее время туристская сфера в Чеченской Республике находится на подъёме, — сообщают в пресс-службе Ростуризма. — В прошлом году регион посетили 130 тысяч туристов, что на 249% больше, чем было в 2014 году".

В прошлом году только фестиваль «Шашлык-Машлык» за один день привлек в Грозный две тысячи человек — 2,5% от турпотока на всей территории республики за весь предшествующий год.

"Фестиваль обеспечил существенный медийный резонанс: миллионы читателей узнали о возможностях Чеченской Республики в гастрономическом и событийном туризме", — заявил руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.