Более 5 тыс. человек приняли участие в фестивале «Шашлык-машлык» в Грозном

ГРОЗНЫЙ, 5 мая. / ТАСС /. Лучшие повара Северного Кавказа, Владимирской области и 11 российских городов, где будут проводиться игры чемпионата мира по футболу, собрались в субботу в Грозном для участия в ежегодном гастрономическом фестивале «Шашлык-машлык». Праздник посетили более 5 тыс. жителей и гостей республики.

"Фестиваль «Шашлык-машлык» в этом году проводился в парке цветов «Грозный-сити». Гости не только увидели кулинарные поединки, но и смогли познакомиться с работами народных умельцев, принять участие в спортивных состязаниях, послушать национальную музыку и станцевать лезгинку. В рамках фестиваля состоялось открытие туристического сезона. Организаторами фестиваля выступили Федеральное агентство по туризму и комитет правительства Чечни по развитию туризма.

"Я позитивно оцениваю перспективы развития туризма в Чечне. Об этом говорят и цифры. 130 тыс. человек посетили регион в 2017 году. Сегодняшний фестиваль закладывает фундамент дальнейшего роста туристического бизнеса в регионе", — отметил в интервью ТАСС заместитель главы Ростуризма Алексей Конюшков

"Туристы едут не только посмотреть достопримечательности, но и попробовать блюда национальной кухни. Гастрономический потенциал Чеченской Республики бесконечен", — добавил он.

Мастера кулинарии

В день фестиваля более 20 поваров соревновались в двух номинациях «Лучшее авторское блюдо на мангале» и «Лучшее блюдо городов ЧМ-2018 года». Каждое блюдо — произведение искусства. Здесь и пироги в виде футбольных мячей от ростовских кулинаров, и приготовленные на углях маринованные огурцы от поваров Владимирской области, и угорь балтийский, и запеченная в жире утки говядина из Нижнего Новгорода, и традиционный кавказский шашлык.

"У каждого шашлычника свои секреты приготовления мяса, маринада и добавления специй. Никто не будет делиться, но главное, скажу я вам, выбрать правильное мясо и готовить с душой. У меня азербайджанские шашлыки, самые лучшие. Победа не главное, мы даже готовы уступить нашим гостям, которые приехали к нам на Кавказ", — отметил один из участников конкурса Ильчин Магомедов.

Участница из Чеченской Республики Хадижат Мовлатова ломает стереотип, что вкусный шашлык может приготовить только мужчина. «В моем блюде главное моя фантазия. Я не только вкусно готовлю, но и оригинально оформляю. Шашлык из баранины, курицы и овощи на гриле выкладываю в пропитанный соусами хлеб на опаре», — рассказала она.

Туристический потенциал

Гостей, предпочитающих различные блюда национальной кухни, ждали накрытые столы в шатрах районов республики, которые представляют свой туристический потенциал, культуру и быт в рамках туристической выставки «Визит Чечня». Здесь и многонациональный равнинный Шелковской район и горный Итум-Калинский.

"У нас самый привлекательный район для туристов. Рафтинг, водопад, музей, башни-близнецы, уникальный некрополь Цой-Педе, известный как «Мертвый город», а также горнолыжный курорт «Ведучи». В муниципалитете развита инфраструктура, есть гостиницы, рестораны. Каждый житель нашего района готов принять туриста у себя дома", — говорит руководитель Дома культуры Итум-Калинского района Залина Исмаилова.

Кроме накрытых столов каждый район представил свою продукцию и инвестиционные проекты. «У нас в 2018 году планируется реализовать семь инвестиционных проектов, из них два туристические — гостиный дом и семь традиционных башен, — рассказал ТАСС глава Шаройского района Рамазан Магомедов . — Я ежедневно приглашаю туристов в социальных сетях, мы разработали для них конные и пешие маршруты».

Гости со всей страны

Многие гости фестиваля приехали из других регионов специально для того, чтобы принять участие в гастрономическом празднике.

"Приехала специально из Ростова… В Грозном я уже в четвертый раз. Нигде более спокойно и уверенно я себя не чувствую, как здесь", — поделилась Маргарита Меликова.

А жительницы Санкт-Петербурга приехали в Грозный впервые. В рамках акции "Аэрофлота" у них была возможность бесплатно совершить путешествие практически в любой конец света. Они предпочли Чеченскую Республику. Как они признаются сами, о выборе не пожалели.

"Видели по телевизору интервью Кадырова на фоне подсвеченных высоток. Нам так понравилось, что решили к вам приехать. Очень все нравится, особенно гостеприимство, дома красивые, люди добрые", — отметила Галина Куликова из Санкт-Петербурга.

Итоги фестиваля

В жюри фестиваля «Шашлык-машлык» в этом году вошли представители ассоциаций кулинаров и рестораторов из разных регионов России . Оценивали вкус, оригинальность приготовления, творческий подход и внешний вид. По мнению экспертов, всем этим требованиям в номинации «Лучшее авторское блюдо на мангале» отвечает блюдо Хадижат Мовлатовой из Чечни. Победителем в номинации «Лучшее блюдо городов ЧМ-2018 года» стал Зорам Меткович из Нижнего Новгорода.

"Фестиваль удался, надо иметь в виду, что это праздник не просто еды, но дружбы и новых знакомств. Я предложил в Чеченской Республике провести также фестиваль вайнахской кухни, потому что это аутентичная, неизвестная и оригинальная кухня с богатыми традициями. Идею поддержали, и, может быть, в следующий «Шашлык-машлык» пройдет отдельно фестиваль вайнахской кухни", — отметил член жюри, представитель Ассоциации рестораторов и отельеров России Евгений Федоров

Завершением фестиваля стал товарищеский футбольный матч между сборными правительства Чечни и городов, принимающих чемпионат мира по футболу в 2018 году.