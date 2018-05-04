Ещё
В Москве таксист взял с туриста 15 тысяч рублей за 5 километров пути
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве таксист взял с туриста 15 тысяч рублей за 5 километров пути 

Ридус 2 часа назад
Фото: Ридус
Столичный таксист обманул приезжего из Вьетнама: он выставил ему счет на 15 тысяч рублей за короткую поездку по городу.
Как сообщается в паблике Mash, турист отдал крупную сумму за поездку от Красной площади до отеля на Олимпийском проспекте.
Сейчас жадного водителя такси разыскивает полиция.
Пользователи в сети осудили предприимчивого мужчину и отметили, что столичные таксисты нередко навариваются за счет несведующих иностранцев.
В прошлом году "Ридус" уже описывал подобный случай, когда в Санкт-Петербурге таксист потребовал у иностранного туриста 16 тысяч рублей за 20-минутную поездку. Водитель заблокировал двери в своем BMW и не выпускал пассажира, пока тот не оплатил по счету. При этом таксист выдал иностранцу квитанцию об оплате.
Ридус: последние новости
В Минтрансе поддержали возврат курилок в аэропортах «Был ад»: группа «Серебро» едва не разбилась при посадке самолета Российские пограничники задержали украинское судно у берегов Крыма
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У России появится серьезный конкурент по газу113
Певица погибла во время отдыха11
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов184
Силуанов рассказал о пользе нового налога230
Пекин уступает под напором Трампа153
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
00:32
Украина направила России ноту
Украина В мире
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
03:20
Макаревич оправдался за «бегство» из РФ
Шоу-бизнес
01:12
Пекин уступает под напором Трампа
Экономика Статьи
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
00:38
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту
Украина В мире
00:30
Сотрудницу полиции застали за блатной песней
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение