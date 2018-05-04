В Москве таксист взял с туриста 15 тысяч рублей за 5 километров пути 

Столичный таксист обманул приезжего из Вьетнама: он выставил ему счет на 15 тысяч рублей за короткую поездку по городу.
Как сообщается в паблике Mash, турист отдал крупную сумму за поездку от Красной площади до отеля на Олимпийском проспекте.
Сейчас жадного водителя такси разыскивает полиция.
Пользователи в сети осудили предприимчивого мужчину и отметили, что столичные таксисты нередко навариваются за счет несведующих иностранцев.
В прошлом году "Ридус" уже описывал подобный случай, когда в Санкт-Петербурге таксист потребовал у иностранного туриста 16 тысяч рублей за 20-минутную поездку. Водитель заблокировал двери в своем BMW и не выпускал пассажира, пока тот не оплатил по счету. При этом таксист выдал иностранцу квитанцию об оплате.