В Москве таксист взял с туриста 15 тысяч рублей за 5 километров пути

Столичный таксист обманул приезжего из Вьетнама : он выставил ему счет на 15 тысяч рублей за короткую поездку по городу.

Как сообщается в паблике Mash, турист отдал крупную сумму за поездку от Красной площади до отеля на Олимпийском проспекте.

Сейчас жадного водителя такси разыскивает полиция.

Пользователи в сети осудили предприимчивого мужчину и отметили, что столичные таксисты нередко навариваются за счет несведующих иностранцев.