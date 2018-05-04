Пассажиропоток аэропорта Махачкалы в апреле 2018 года вырос на 23%

МАХАЧКАЛА , 4 мая. / ТАСС /. Пассажиропоток аэропорта Махачкалы в апреле этого года увеличился на 23% по сравнению с апрелем прошлого года и составил около 95 тыс. человек. Об этом сообщила журналистам в пятницу помощник генерального директора аэропорта Камила Гамзатова.

"Пассажиропоток международного аэропорта Махачкалы в апреле 2018 года увеличился на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 94 тысячи 832 пассажира", — сказала Гамзатова.

По ее словам, на 11% увеличилось количество авиавылетов. «Этот показатель в прошлом месяце составил 740 рейсов», — сообщила помощник гендиректора аэропорта.

Как сообщалось ранее, в первом квартале 2018 года пассажиропоток аэропорта Махачкалы увеличился на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил около 300 тыс. человек. Количество авиавылетов в этот период увеличилось на 27% и составило 2 тыс. 366 рейсов.

Генеральный директор АО «Аэропорт Махачкала» Арсен Пирмагомедов ранее сообщал ТАСС, что в 2018 году аэропорт Махачкалы планирует нарастить пассажиропоток почти на 5% за счет увеличения маршрутной сети. По мнению Пирмагомедова, пассажиропоток увеличится за счет «общего естественного развития рынка авиаперевозок, а также за счет расширения маршрутной сети полетов и увеличения частот полетов по уже существующим направлениям».

Кроме того, в аэропорту Махачкалы идет строительство международного терминала стоимостью 0,9 млрд рублей. Завершение его строительства, которое началось в 2016 году, планируется в конце 2018 года. Площадь терминала составит более 8 тыс. кв. м, пропускная способность — 190 человек в час. Прилетающие и вылетающие пассажиры будут обслуживаться одновременно.

Единственный аэропорт

Аэропорт Махачкалы — единственный аэропорт Дагестана . После реконструкции взлетно-посадочной полосы в 2014 году воздушная гавань с каждым годом улучшает основные показатели. С мая 2017 года аэропорт получил допуск к приему и выпуску широкофюзеляжных самолетов Boeing-767-200, Boeing-767-200ER, Boeing-767-300 и Boeing-767-300ER, а также Airbus A-330-200 и их модификаций.

В феврале 2018 года международный аэропорт Махачкалы признали лучшим аэропортом в категории «Региональный проект СКФО» по версии экспертов премии «Воздушные ворота России».