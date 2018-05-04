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Волгоградцев приглашают изучить туристические маршруты региона
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Волгоградцев приглашают изучить туристические маршруты региона 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Жителей Волгоградской области приглашают оценить состояние региональных туристских троп, разработать маршруты экскурсий и провести субботники.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в облкомитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, Минкульт РФ и «Волонтеры Победы» с 15 мая по 14 августа 2018 года проведут Всероссийский конкурс «Зеленый маршрут» для популяризации и развития экотуризма и краеведения, привлечения внимания людей к важности сохранения экологических троп в регионах России и не только.
Чтобы присоединиться к конкурсу, нужно сформировать команду из добровольцев, краеведов или историков, инструкторов по туризму и фотографов.
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