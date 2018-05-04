Заболевшая перед вылетом во Вьетнам клиентка отсудила у турфирмы четверть миллиона

Красноярский краевой суд взыскал с туроператора почти 260 000 руб. в пользу туристки, которая не смогла отдохнуть во Вьетнаме из-за болезни.

Как следует из материалов дела, жительница Красноярска приобрела в турагентстве «БалтЭко-Тур» семейную путевку во Вьетнам. За двухнедельный отдых в январе 2017 года супругов и ребенка было заплачено 195 700 руб. Однако за 10 дней до поездки женщина внезапно заболела и была госпитализирована в кардиологическое отделение больницы скорой помощи. За 5 дней до вылета туристка направила туроператору «Пегас Кей Джи Эй» заявление о расторжении договора и возврате уплаченных средств, поскольку она, ее супруг и сын не могут воспользоваться туром из-за ее болезни. В подтверждение она приложила медицинские документы. Однако туроператор сообщил, что он понес расходы в размере 87 700 руб., так как им были оплачены страховые услуги, авиаперелет и проживание в отеле, поэтому он может вернуть только оставшуюся сумму.

Женщина подала иск к туроператору в Железнодорожный районный суд Красноярска, требуя взыскать всю уплаченную ею за путевку сумму и компенсации. Суд пришел к выводу, что туристка была вправе отказаться от исполнения договора в связи с существенным изменением обстоятельств — заболеванием, о чем туроператор был заблаговременно извещен. А поскольку компания не представила доказательств, подтверждающих понесенные расходы, суд взыскал с туроператора всю стоимость путевки, неустойку и штраф за неудовлетворение требований потребителя.

Туристическая компания подала апелляционную жалобу, указывая, что у нее не было возможности предоставить необходимые платежные документы, поскольку туристский продукт формировал иностранный туроператор. Однако Красноярский краевой суд не посчитал это весомым аргументом. В то же время он указал, что неустойка взыскивается только в случае, если потребитель отказывается от договора в связи с недостатками оказанной услуги. В данном же случае причина расторжения договора иная, поэтому речь должна идти о взыскании процентов на сумму долга.

В результате апелляция взыскала с «Пегас Кей Джи Эй» в пользу туристки уплаченные за путевку 195 700 руб., 2700 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами и 60 000 руб. штрафа. Всего туристке должны выплатить 258 400 руб.