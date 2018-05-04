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Уральцев едва не отправили из Дубая домой на неисправном самолете
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Уральцев едва не отправили из Дубая домой на неисправном самолете 

Уралинформбюро 54 минуты назад
Фото: Уралинформбюро
4 мая уральцы, отдыхавшие в Дубае, вернутся домой с опозданием на 3 часа. Как сообщила "Уралинформбюро" одна из пассажирок flydubai, путешественников пустили в салон воздушного судна, на котором они должны были отправиться в Екатеринбург, но через некоторое время всех попросили покинуть Boeing.
Выходя из самолета, екатеринбурженка заметила, как специалисты «что-то смотрели в двигателях».
По данным онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово, самолет перевозчика прилетит в столицу Урала в 17.55 вместо 15.10. Получить оперативный комментарий в авиакомпании flydubai корреспонденту агентства на момент публикации новости не удалось.
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