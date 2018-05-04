Неделя моды в Дубае впервые пройдет в «плавающем отеле» 

ДУБАЙ, 4 мая — РИА Новости. Очередная неделя моды в Дубае (Arab Fashion Week) пройдет на следующей неделе впервые на борту круизного лайнера «Куин Элизабет 2» (Queen Elizabeth II), который превратили в отель, сообщает издание Gulf News.
Британский океанский лайнер, долгое время находящийся в Дубае, в этом году переоборудовали в отель с 244 номерами, ресторанами, магазинами, кинотеатрами, казино и полем для гольфа, при этом сохранив исторические интерьеры.
Мероприятие продлится четыре дня. В нем примут участие дизайнеры из 13 стран, включая Россию.