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Неделя моды в Дубае впервые пройдет в «плавающем отеле»
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Неделя моды в Дубае впервые пройдет в «плавающем отеле» 

РИА Новости 1 час назад
ДУБАЙ, 4 мая — РИА Новости. Очередная неделя моды в Дубае (Arab Fashion Week) пройдет на следующей неделе впервые на борту круизного лайнера «Куин Элизабет 2» (Queen Elizabeth II), который превратили в отель, сообщает издание Gulf News.
Британский океанский лайнер, долгое время находящийся в Дубае, в этом году переоборудовали в отель с 244 номерами, ресторанами, магазинами, кинотеатрами, казино и полем для гольфа, при этом сохранив исторические интерьеры.
Мероприятие продлится четыре дня. В нем примут участие дизайнеры из 13 стран, включая Россию.
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