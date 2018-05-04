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Дошли до края 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Арктическая станция «Барнео» закончила свою работу на Северном полюсе. За короткие три недели здесь побывали десятки специалистов — океанологов, климатологов, военных. Но главным образом сюда приезжают туристы. В разные годы сюда приезжали арабские шейхи, князь Монако Альбер Второй и даже английский принц Гарри. Как и обычные полярники они, были вынуждены терпеть холод и жить в спартанских условиях похода. Чего ради лететь сюда за тысячи километров и тратить на эту поездку десятки тысяч евро? Какой смысл в хождении по бескрайней снежной пустыне? В поисках ответа на эти вопросы, «Лента.ру» изучила аккаунты новоиспеченных полярников в Instagram.
Полюс уже давно стал популярным туристическим маршрутом. Каждый апрель, пока не растаяли льды, сюда направляются сотни туристов. Кто-то летит через Канаду. Кто-то через норвежский городок Лонгиер. А оттуда на дрейфующую полярную станцию, курируемую Русским географическим обществом. Впрочем, станция — это громко сказано. По сути речь идет об обычном палаточном городке.
Туристам предлагаются различные программы отдыха: от прыжков с парашютом, до катания на собачьих упряжках. На базе проводятся комплексные научные исследования физических характеристик верхних водных масс, толщин и термических характеристик льда, оптических свойств торосов.
Отсюда полярники добираются до полюса — одни идут на лыжах (обычно до него не больше 100 километров), другие летят на вертолете. Сюда приезжают и бизнесмены, и состоятельные пенсионеры. Даже домохозяйки со своими обеспеченными мужьями. Цена поездки варьируется от 15 000 до 40 000 евро на человека.
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