Дошли до края

Арктическая станция «Барнео» закончила свою работу на Северном полюсе. За короткие три недели здесь побывали десятки специалистов — океанологов, климатологов, военных. Но главным образом сюда приезжают туристы. В разные годы сюда приезжали арабские шейхи, князь Монако Альбер Второй и даже английский принц Гарри . Как и обычные полярники они, были вынуждены терпеть холод и жить в спартанских условиях похода. Чего ради лететь сюда за тысячи километров и тратить на эту поездку десятки тысяч евро? Какой смысл в хождении по бескрайней снежной пустыне? В поисках ответа на эти вопросы, «Лента.ру» изучила аккаунты новоиспеченных полярников в Instagram.

Полюс уже давно стал популярным туристическим маршрутом. Каждый апрель, пока не растаяли льды, сюда направляются сотни туристов. Кто-то летит через Канаду . Кто-то через норвежский городок Лонгиер. А оттуда на дрейфующую полярную станцию, курируемую Русским географическим обществом . Впрочем, станция — это громко сказано. По сути речь идет об обычном палаточном городке.

Туристам предлагаются различные программы отдыха: от прыжков с парашютом, до катания на собачьих упряжках. На базе проводятся комплексные научные исследования физических характеристик верхних водных масс, толщин и термических характеристик льда, оптических свойств торосов.

Отсюда полярники добираются до полюса — одни идут на лыжах (обычно до него не больше 100 километров), другие летят на вертолете. Сюда приезжают и бизнесмены, и состоятельные пенсионеры. Даже домохозяйки со своими обеспеченными мужьями. Цена поездки варьируется от 15 000 до 40 000 евро на человека.