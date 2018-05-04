Вскрылись проблемы столичных аэропортов перед ЧМ-2018

«Разовым случаем» назвала скопление народа в зоне прилёта Внуково начальник пресс-центра аэропорта Мария Шаравина . Она подтвердила — вечером в четверг на паспортном контроле, действительно, оказалось много людей. Но это — распространённая ситуация.

— Периодически бывает такое у всех аэропортов, когда прилетает большое количество рейсов, есть некое скопление людей, — рассказала Мария Шаравина.

3 мая вечером практически одновременно в аэропорту приземлились три международных рейса. В 18:54 прилетел самолет авиакомпании «Победа из Стамбула », через 8 минут — рейс Turkish airlines из того же города. А ещё через две минуты, в 19:04, приземлился самолет Georgian Airways из Тбилиси . Специальный корреспондент News.ru сообщил, что из-за большого скопления пассажиров в аэропорту Внуково произошёл коллапс. «Со сложностями столкнулись в зоне прилёта пассажиры рейса Стамбул — Москва . Ситуация на данный момент остаётся сложной: столпилось большое число людей, слышен детский плач», — так описал обстановку наш коллега.

— Детский плач бывает часто в аэропортах. Не было критической ситуации. Аэропорт вчера работал штатно, без каких-то коллапсов, — опровергла данные начальник пресс-центра Внуково.

Мария Шаравина подчёркивает — случилась небольшая заминка. Не исключено, что в какой-то момент не хватало сотрудников паспортного контроля. Она отметила — это ситуация никак не связана с массовыми задержками рейсов в Москве.

По данным сервиса «Яндекс. Расписания» вечером в четверг в столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово» «Шереметьево» отменили и задержали около 40 рейсов.

Начальник пресс-центра Внуково подтвердила, что задержки рейсов в четверг в аэропорту были, но «Внуково к ним отношения не имеет». Её позицию разделили представители пресс-служб других аэропортов.

«Время вылета нескольких рейсов корректировано по причинам, не связанным с деятельностью служб воздушной гавани, — сказали в пресс-службе аэропорта Домодедово.

Такой же позиции придерживаются в пресс-службе Шереметьево.

«Аэропорт работал в штатном режиме, если какие-то задержки были, только по вине авиакомпаний», — сказали News.ru в пресс-службе.

После скопления людей во Внуково и задержек рейсов многие усомнились — готова ли российская транспортная система к грядущему Чемпионату мира по футболу. Эксперты отмечают: с началом ЧМ-2018 такой аншлаг будет повторяться в аэропортах регулярно. Пассажиропоток увеличится, число рейсов вырастет вдвое.

По предварительным оценкам организаторов, к нам приедет не менее 1 млн зрителей из разных стран. Но в пресс-службах аэровокзалов уверяют — нет повода для паники. В Домодедово «завершается комплексный проект по повышению пропускной способности аэропорта»

— В действующем терминале (Т1) будет увеличено количество пунктов паспортного контроля. К старту соревнований первых пассажиров примет новая международная галерея, она будет открыта в строящемся сегменте аэровокзала, — сказали в пресс-службе.

Во Внуково открываются 45 дополнительных кабин паспортного контроля в международной зоне, сообщили в пресс-службе учреждения. В пресс-службе Шереметьево рассказали — в аэровокзале открыт новый пассажирский Терминал B, он предназначен для обслуживания внутренних рейсов. Пропускная способность — 20 млн пассажиров в год, общая площадь — 110 500 кв.м.

— В эксплуатацию введён межтерминальный переход с пассажирским и багажным тоннелями, проложенными под лётным полем. Пассажирам, включая трансферных, предлагается воспользоваться новой бесплатной транспортной услугой, — сообщили в пресс-службе.

Официальный авиаперевозчик сборной России по футболу — компания «Аэрофлот» — тоже рапортует о готовности к чемпионату.

— Увеличен штат квалифицированных бортпроводников, проведено много проверок на выявление качества работы всего персонала, улучшен сервис (особенно в бизнес-классе), — рассказала бортпроводник компании Таисия Краснова (имя изменено).

Врагом стабильности при перевозке футболистов и болельщиков может стать только погода. Даже если авиасообщение отрегулируют идеально.

— Чаще всего задержки рейсов происходят именно по погодным условиям. Аэропорт места назначения может не принимать самолёты, — сказала Таисия Краснова. — Например, если в городе сильная гроза, борт из Москвы не вылетает туда, ждёт пока непогода пройдет, — приводит пример Мария Шаравина.