Как в СССР больше не будет: чего ждать от курортного сезона-2018

СИМФЕРОПОЛЬ , 4 мая — РИА Новости Крым . С наступлением майских праздников в Крым начали приезжать туристы. Это значит, что совсем скоро возгласы на пляжах «Сладкая кукуруза! Пахлава медовая! Креветки!» участятся до неприличия, а предприимчивые жители курортов будут толкаться около автобусов с туристами в поисках щедрых клиентов. Пока россияне только пакуют свои чемоданы, отельеры и эксперты отрасли рассказывают РИА Новости Крым, сколько зарабатывают владельцы гостиниц и санаториев, почему они не хотят работать в межсезонье и насколько успешным для бизнеса будет курортный сезон 2018 года.

Парень с девушкой отдыхают на набережной в Судаке

Убыточный бизнес?

От владельцев малых и крупных гостиниц Крыма часто можно услышать, как непросто им работается на полуострове, и каким неприбыльным делом они занимаются. А вот директор коктебельского отеля «Лето» Константин Мешков признается, что его дела идут «очень хорошо», а его коллеги попросту лукавят.

"Бизнес не убыточный, а очень прибыльный. Если кто-то жалуется, значит, плохо работает или поставил слишком высокую планку маржинальности (анализ соотношения объема продаж, себестоимости и прибыли — ред.). Многие говорят, что сезон был плохой, это просто скулеж. Некоторые рассказывали, какой у них плохой сезон был, а потом на две недели в Барселону уехали, месяц на Гоа провели", — поделился мнением отельер, добавив, что строительство гостиницы — это «длинные» деньги, которые «отбиваются» за 10-20 лет.

Крым. Коктебель

Заместитель гендиректора управляющей компании «Ателика» Павел Марциновский тоже не стал спорить, что занимается рентабельным бизнесом, но заметил, что при этом возникает множество трудностей.

"У многих есть представление, что это настолько прибыльное дело, что отельеров можно «доить». Огромное количество всевозможных сборов, условий, связанных с проверками, с необходимыми «ингредиентами» для работы. В то же время этот бизнес никогда не приносит доход в первые два года, так как нужны очень серьезные вложения. Есть советское представление: посчитали себестоимость, добавили рентабельность и стоят пустыми. Так не бывает. Чтоб получить гостя в отель, цена должна быть рыночной", — говорит Марциновский.

Сложнее всего приходится малым местам размещения, считает владелец хостела «Судак» Наталья Кириченко . По словам предпринимателя, из 400-500 рублей, который платит отдыхающий за сутки, 70% составляет себестоимость проживания.

"Это семейное дело и у нас нет возможности кого-то нанять. Мы сами встречаем гостей, сами убираем, я готовлю. Процентов 30 от стоимости проживания составляет наш доход. Мы сезон работаем, потом вкладываем заработанное в ремонт, и фактически остается «три копейки», чтобы прожить", — подсчитывает доходы предприниматель.

Бухта города Судака в Крыму

Добровольно-принудительные поборы

Константин Мешков из Коктебеля в этом году арендовал гостиницу в Ялте и теперь управляет двумя отелями. «Империал 2011» — крупный объект, а значит и налогов придется платить больше, сетует бизнесмен. «У меня на отель в Коктебеле на 34 номера в прошлом году ушло 400 тыс. рублей налогов. Новый объект в Ялте больше — там выходит около миллиона рублей. Налоговая нагрузка очень высокая, если у тебя не мини-отель и не гостевой дом», — добавил владелец отелей.

Несмотря на все сложности, Мешков получает около 50% чистой прибыли от суммы, которую отдыхающих платит за проживание. Себестоимость, в которую входят налоги, коммунальные услуги и работа обсуживающего персонала, составляет 30%. Еще часть средств, потраченных туристом на отдых, уходит на маркетинг, бесплатные угощения и подарочные сертификаты.

Прогулочный теплоход в Крыму

При этом отельер не согласен с мнением, что в Крыму дорогие гостиницы. По его мнению, отели до трех звезд самые дешевые в России

В свою очередь Павел Марциновский, который руководит двумя отелями на ЮБК, объясняет, что финансовые проблемы возникают не из-за налоговой нагрузки, а из-за «огромного количества желающих заработать на отелях». За годы работы в Крыму российская компания, имеющая ряд мест размещения по стране, не ощутила никакой поддержки со стороны властей Республики, говорит управляющий.

"Есть множество околоведомственных компаний, которые предоставляют, как им кажется, важные услуги и все это выливается в очень большие деньги. Вот какая-нибудь тарировка оборудования стоит всего 5-10 тыс. рублей, но если этих мероприятий 50, то это превращается в другие суммы. От них нельзя отказаться, потому что это требования законодательства", — пояснил отельер.

Набережная Ялты

Мертвое межсезонье

Руководитель представительства гостинично-туристской ассоциации в Республике Крым Валентина Марнопольская называет осенне-зимний период в Крыму не межсезоньем, а мертвым сезоном. В пример эксперт приводит попытку отдохнуть семьей в Евпатории этой зимой, когда из всех объектов размещения работала только гостиница «Крым».

Большинство кафе и ресторанов были закрыты, развлекательных мероприятий найти не удалось. Марнопольская считает, что работы санаториев и отелей не достаточно для того, чтобы привлечь туриста на полуостров в холодное время года.

"Отдых заключается не в том, чтобы приехать в другое место и жить в отеле, а в возможности развлечений: выбрать себе кафе, посетить событийные мероприятия, достопримечательности. В Крыму эта инфраструктура закрывается осенью", —поясняет ситуацию специалист.

Посетительница кафе на набережной Ялты

Председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Пархоменко констатирует, что многие предприниматели привыкли работать только в высокий сезон, но уверена, что любой объект может не закрываться на зиму при правильной стратегии. Конечно, предприниматели не будут зарабатывать также хорошо, как летом, но и об убытках говорить не придется.

Вот уже несколько зим владельцы коктебельского мини-отеля и судакского хостела проверяют, насколько рентабельно работать круглогодично. Если в Судаке было совсем мало посетителей, то гостевой дом в Коктебеле не пустовал.

"Я прозимовал четыре года подряд. И если работал не в большой плюс, то и не в минус. Эта зима была очень приличной, в нескольких номерах жили постояльцы из Москвы Челябинска , им врачи порекомендовали климат именно Коктебеля", — подвел итоги работы Мешков.

Цены на отдых нажали на паузу

Отдыхающие на пляже в Коктебеле

По данным предпринимателей, наиболее удачным курортным сезоном в Крыму стал 2016 год, когда отдых в Египте Турции был на время закрыт для россиян. В прошлом году падение потока составило 30%. А судя по бронированию номеров на майские праздники, сезон выдастся таким же, возможно даже «провисание» на 10%.

Намного оптимистичнее прогнозы у властей Крыма. Ранее глава комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил, что с начала года поток туристов увеличился на 8%. По его данным, Крым занимает лидирующие места среди российских курортов по количеству забронированных мест в отелях на май.

"В среднем наблюдается прирост броней на 10-20% по соотношению с прошлым годом. По данным министерства курортов и туризма, наши гости активно желают отдохнуть в Ялтинском регионе и Алуште , Евпатории, Саках, Судаке и Феодосии", — рассказали в пресс-службе Минкурортов Крыма.

Отдых в Крыму. Судак

И в пятизвездочных отелях, и в малых гостевых домах полуострова цены на проживание остались на уровне прошлого года, несмотря на то, что коммунальные услуги и уровень зарплат несколько повысились. Эксперты утверждают, что такие меры были приняты, чтобы удержать клиента.

Борис Зелинский. "Некоторые подняли стоимость на 5-7% из-за роста коммунальных услуг. Но большинство отелей не поднимают цены, потому что плохо прошел сезон 2017 года. Некоторые отели перейдут на динамическую цену — в случае хорошей заполняемости, они в высокий сезон резко поднимут стоимость своих услуг, а если людей заселится мало — могут значительно снизить цену", — предположил глава регионального отделения Российского союза туриндустрии в Крыму и Севастополе

Эксперт напомнил неудачный опыт перехода на динамическую цену прошлым летом, когда многие предприниматели поставили необоснованно завышенные цены на проживание для туристов, так как рассчитывали на большой поток отдыхающих после удачного лета 2016 года. Когда в июне россияне поехали в Турцию по более выгодным предложениям, в Крыму начали резко снижать цены, но было поздно.

Помня прошлые неудачи, бизнесмены снизили цены. Сегодня Саки, Евпатория, Судак, Мисхор, Феодосия, Алупка Керчь входят в топ —10 самых недорогих курортов юга страны для отдыха в мае.

Крым — не Турция

Отдыхающие на набережной в Ялте

Словосочетание «крымский сервис» носит особый смысл для полуострова, которое у многих вызывает негативные ассоциации. Власти Крыма каждый год задумываются, как повысить уровень сервиса в регионе, а туристы нещадно пытаются доказать, что за границей обслуживающий персонал вежливей и обходительней. Вместе с тем эксперты и туроператоры, которым довелось побывать на разных зарубежных курортах, говорят, что сервис в Крыму не хуже, чем в других южных странах.

"Часто обсуждают пресловутый сервис. Неоднократно бывал на зарубежных курортах и никакого особого сервиса я не видел. Там всего лишь больше современных отелей", — заметил глава регионального отделения Российского союза туриндустрии в Крыму и Севастополе Борис Зелинский.

"У меня родственники поехали на отдых на Сейшелы. В трехзвездочном отеле в первую же ночь у них украли мобильные телефоны. Они поменяли отель, где на одной из экскурсий их забыл автобус, и они бродили 3 часа. Но нельзя говорить, что Сейшелы — это плохо. Так и в Крыму нельзя сказать, что сервиса нет. Сервис улучшается, он не на дне", — уверена эксперт Наталья Пархоменко.

Сколько бы туроператоры не перечисляли преимущества Крыма, многие россияне по-прежнему проводят отпуск в Турции. Специалисты считают, что убедить туристов отдыхать в Крыму не выйдет до тех пор, пока не появятся туры с дешевыми перелетами.

Отдых в Крыму

"Во-первых, в Турции есть государственная программа поддержки отельеров. Во-вторых, цена отдыха складывается не только из проживания и питания, но и из стоимости дороги. Поэтому тут мы проигрываем Турции. Нереально позволить отдых семьей при стоимости билета по 20 тыс. рублей", — убеждена Валентина Марнопольская.

Эксперт не считает правильным подражать Турции, выстраивая большие пятизвездочные отели. По словам главы представительства гостинично-туристской ассоциации, Крым всегда привлекал туристов недорогим частным сектором и малыми отелями.

"Мы говорим о том, что во времена Советского союза Крым принимал 11 млн туристов. Но тогда была другая система оздоровления, которая работала круглый год, были другие запросы общества. Мне кажется, что в Крыму пора запретить строить новые объекты. Я не думаю, что они будут заполняться, потому что Крым — не Турция", — подчеркнула она.

По данным специалиста, на сегодняшний день, так же как и пять лет назад, две трети отдыхающих предпочитают отдыхать в малых отелях или частном секторе. Выбор людей показывает, в каком направлении развивать российский курорт.