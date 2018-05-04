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Эксперт: в Марий Эл для каждого найдется отдых по карману
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Эксперт: в Марий Эл для каждого найдется отдых по карману 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Министр молодежной политики, спорта и туризма республики Марий-Эл Лидия Батюкова рассказала «ФедералПресс», что в республике для каждого туриста найдется отдых по карману.
«У нас всегда будет свой турист, который поедет именно в нашу республику получать эмоции от нашей национальной культуры, от нашей современной архитектуры, от нашего марийского менталитета — мы очень гостеприимный народ», — отмечает Лидия Батюкова.
4 мая портал Tvil.ru составил рейтинг «самых необычных мест» для внутреннего туризма, которые россияне посещали в майские праздники. Одним из лидеров исследования стала Йошкар-Ола. По словам министра, «это круто»: « Мы никогда не будем Казанью, Санкт-Петербургом и Москвой, это лидеры индустрии туризма. Не потому что мы небольшой регион, а потому что мы совершенно другая республика, которая не будет брать массовостью, а которая берет качеством услуг».
По мнению аналитиков агентства, Йошкар-Ола манит путешественников неоитальянскими набережными и неординарными скульптурами.
Лидия Батюкова поясняет, что если посетителю услуга нравится, то ею будет пользоваться еще и еще раз. «Мы берем гостеприимством и качеством услуг. В этом изюминка нашей республики. В больших городах туристы проходят незамеченные, как поток. У нас каждый турист облюблен, на каждого есть свой тур-продукт, тур-услуга. Поэтому мы являемся лидерами», — заключает она.
Кстати, Марий Эл опередила всех конкурентов и по привлекательности цен. Ночь для гостей города в майские праздники обходилась в среднем в 1,8 тыс. рублей.
Также в тройку лидеров внутреннего туризма вошли Чебаркуль Челябинской области и алтайский Манжерок.
Фото: s3-eu-central-1.amazonaws.com
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