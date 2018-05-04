«Уральские авиалинии» сделали субботние полеты в Венецию доступнее

Путешествие в Венецию из российской столицы в периоды с 3 мая по 15 июня и с 22 сентября по 27 октября будет стоить от 5 900 рублей.

Полеты в жемчужину Адриатики из московского Домодедово осуществляются по субботам. В этот же день выполняются и стыковочные рейсы из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиакомпании.

Приобрести билеты по специальной цене можно в авиакассах, на сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, а также позвонив в call-центр по номеру 8-800-7700-262.

Венеция — одно из самых идеальных мест для предложения руки и сердца или проведения медового месяца. Маленькие тихие площади, уютные ресторанчики, романтические прогулки на гондоле — весь город словно создан для любви. Гостей города впечатляет и архитектура: ажурный Дворец дожей, сверкающий золотом и фресками собор Святого Марка, колокольня Кампаниле, с которой открывается великолепный вид на всю Венецианскую лагуну.

"Уральские авиалинии" — одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. За 2017 год ее услугами воспользовались 8 000 474 человека. География полетов насчитывает более 200 направлений. Воздушный флот «Уральских авиалиний» состоит из 45 лайнеров европейского концерна Airbus (24 А320, 14 А321 и 7 А319).