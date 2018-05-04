Более 250 специалистов по туризму в Карачаево-Черкесии пройдут переаттестацию в этом году

ЧЕРКЕССК , 4 мая. / ТАСС /. Переаттестацию более 250 специалистов туристической сферы проведут в Карачаево-Черкесии до конца 2018 года, что позволит повысить качество и безопасность предоставляемых услуг, сообщил в пятницу ТАСС заместитель председателя президиума Федерации спортивного туризма КЧР Вячеслав Греков.

"При поддержке Министерства туризма, курортов и молодежной политики КЧР в этом году стартует масштабный проект по легализации разных видов деятельности в курортной индустрии региона. Один из инструментов легализации — программа по переаттестации работников сферы туризма, которая начнется в этом году. До 2019 года предполагается в несколько этапов переаттестовать порядка 250 специалистов для разных сезонов", — сказал Греков.

Он отметил, что ранее это было затруднительно, потому что многих профессий до 2016 года даже не было в реестре профессий. «Например, сегодня появилась такая профессия, как инструктор. Переаттестация затронет инструкторов, экскурсоводов, работников горно-пешеходного, горнолыжного и сноуборд туризма и ряд других профессий, связанных с горно-пешеходным и горнолыжным туризмом», — уточнил собеседник агентства.

Проект направлен на повышение качества предоставляемых услуг, а также на обеспечение экономической безопасности. «В первую очередь необходимо вывести из тени нелегальных инструкторов и экскурсоводов, которые набирают неофициальные группы, не несут налогового бремени, не платят сборы. Не говоря о том, что качество и безопасность маршрутов у таких „пиратов“ на очень низком уровне», — считает эксперт. По словам Грекова, в этом году запланированы также рейды совместно с сотрудниками полиции по выявлению нелегальных инструкторов и экскурсоводов, которые занимаются незаконной коммерческой деятельностью в курортной сфере. Важным фактором по легализации курортной сферы эксперт назвал подготовку квалифицированных специалистов для курортной индустрии.

"Вести образовательную деятельность в этом году доверено Карачаево-Черкесскому госуниверситету. Вуз готовит такие направления как курортология, гостиничный бизнес, отельеры, рестораторы. По тем направлениям, по которым у них нет компетентности (горнолыжное, горно-пешеходное, сноуборд), они наймут специалистов в Федерации спортивного туризма КЧР. Наша Федерация и КЧГУ готовят методику по переаттестации и образовательной подготовке, скоро будет дан старт этой программы", — добавил Греков.

По его мнению, «при условии полной реализации намеченных планов проект по легализации в курортной сфере принесет в республиканский бюджет в течении 5-7 лет порядка 80 млн рублей налогов и сборов».