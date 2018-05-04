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Автопробег по маршруту экспедиции Беринга возьмет старт на Ирбитской ярмарке на Урале
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Автопробег по маршруту экспедиции Беринга возьмет старт на Ирбитской ярмарке на Урале 

ТАСС 46 минут назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Автопробег по части туристического маршрута «Великой Северной экспедиции» в Свердловской области, организованного по следам исследований Витуса Беринга, возьмет старт на Ирбитской выставке-ярмарке, которая состоится в августе 2018 года, сообщили в пятницу в департаменте информационной политики региона.
"Началась подготовка к XVI межрегиональной Ирбитской выставке-ярмарке, в этом году для гостей предусмотрен ряд новшеств. В дни мероприятия планируется организовать фестиваль театров малых городов, кроме того, в Ирбите дадут старт проекту «Великой Северной экспедиции» в Свердловской области. Объединение двух возрожденных исторических проектов: «Ирбитская ярмарка» и «Великая северная экспедиция» послужит еще одной составляющей в продвижении туристических ресурсов", — говорится в сообщении.
По данным департамента, область стала частью межрегионального турмаршрута «Великой Северной экспедиции», организованного по следам исследований под руководством Беринга, в 2017 году, тогда автопробег прошел по всем населенным пунктам маршрута, а его участники провели инспекцию туристической инфраструктуры.
"Одной из площадок ярмарки станет территория Ирбитского мотоциклетного завода, экскурсии на предприятие привлекут дополнительное число туристов. Планируется расширить «чайную улицу», которая в прошлом году была впервые организована Центром развития туризма Свердловской области и консульствами Азербайджанской Республики и Казахстана", — уточнили в департаменте.
Как отметил глава Ирбита Геннадий Агафонов, в 2017 году оборот ярмарки составил около 37 млн рублей. «В прошлом году успешно была проведена XV юбилейная ярмарка, которую посетило более 37 тыс. гостей и местных жителей. Среди участников ярмарки были представители не только нашего региона, но и 15 субъектов РФ», — приводит департамент слова первого вице-губернатора Свердловской области Алексея Орлова.
О ярмарке
Ежегодная ярмарка проводится в Ирбите с 1638 года. Современная история ее проведения берет начало с 2003 года, когда при поддержке правительства Свердловской области и Уральской торгово-промышленной палаты в городе прошла I межрегиональная «Ирбитская ярмарка». В настоящее время это крупнейшее событийное мероприятие в сфере туризма в области.
Великая Северная экспедиция — одно из самых протяженных русских географический исследований, которые велись под руководством русского офицера Витуса Беринга. Экспедиция 1733-1743 гг. пролегала через ряд населенных пунктов Урала и по Пермской губернии.
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