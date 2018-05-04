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Турецкие гостиницы будут устанавливать камеры для юридической защиты от британских туристов
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Турецкие гостиницы будут устанавливать камеры для юридической защиты от британских туристов 

Rambler News Service 1 час назад
Турецкие гостиницы, принимающие туристов из Великобритании, начнут массово устанавливать камеры и нанимать сотрудников с «навыками детективов» для юридической защиты от британцев, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Причиной этих мер стали массовые претензии британских туристов к турецким гостиницам после отдыха в них. По данным Ассоциации британских туристических агентств, за 2017 год количество претензий к зарубежным гостиницам за год выросло на 434%. В итоге, британцы получили компенсации на 370 млн фунтов стерлингов (около $500 млн).
Основные претензии британских туристов касаются некачественного питания и алкоголя в турецких гостиницах.
«Если турист утверждает, что он заболел от плохого питания в отеле, то у нас будет отчет о состоянии других клиентов, которые употребляли ту же пищу. Повсеместно установленные камеры позволят опровергнуть утверждения тех, кто заявляет, что он получил травму, упав на мокром полу. Камера покажет, что там, где британские туристы падают, другие постояльцы отеля ходят совершенно спокойно», — заявил заместитель главы турецких отельеров Бюлент Бюльбюлоглу.
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