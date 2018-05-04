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Турецкие гостиницы наймут детективов для защиты от британских туристов
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Турецкие гостиницы наймут детективов для защиты от британских туристов 

Газета.Ru 29 минут назад
Фото: Газета.Ru
Турецкие гостиницы начнут массово устанавливать камеры и нанимать сотрудников с «навыками детективов» для юридической защиты от британских туристов. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.
Как стало известно, британские туристы увеличили количество жалоб к турецким гостиницам после отдыха в них. По данным Ассоциации британских туристических агентств, за прошлый год количество претензий к зарубежным гостиницам выросло на 434%. Уточняется, что британцы получили компенсации на 370 млн фунтов стерлингов ($500 млн).
В основном британцы жалуются на некачественное питание и алкоголь.
"Если турист утверждает, что он заболел от плохого питания в отеле, то у нас будет отчет о состоянии других клиентов, которые употребляли ту же пищу. Повсеместно установленные камеры позволят опровергнуть утверждения тех, кто заявляет, что он получил травму, упав на мокром полу. Камера покажет, что там, где британские туристы падают, другие постояльцы отеля ходят совершенно спокойно", — сказал заместитель главы турецких отельеров Бюлент Бюльбюлоглу.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе назвала пятерку наиболее популярных зарубежных курортов среди россиян.
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