В Минтрансе поддержали возврат курилок в аэропортах

Предполагается, что создание специальных мест позволит защитить некурящих пассажиров и сотрудников аэропорта от пагубного влияния табака, так как гражданам не придется, скрываясь, курить в туалетах аэропорта или в комнатах «матери и ребенка».

Запрет на курение в аэропортах был введен в России пять лет назад, отмечает издание.

Депутат Сергей Боярский сообщил, что законопроект о возвращении в аэропортах курительных комнат может быть рассмотрен до конца текущего года, сообщает газета «Известия»

Как ранее писал «Ридус» , московский аэропорт Шереметьево решил пойти на уступки заядлым курильщикам. На привокзальных площадях пассажирских терминалов планируется установить семь павильонов для курения.

А вот за курение на борту самолета президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов призвал наказывать по всей строгости, приравняв это до к теракту.