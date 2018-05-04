В Минтрансе поддержали возврат курилок в аэропортах 

В Министерстве транспорта РФ поддержали идею о возвращении курилок на территории аэропортов, сообщает Argumenti.ru.
Предполагается, что создание специальных мест позволит защитить некурящих пассажиров и сотрудников аэропорта от пагубного влияния табака, так как гражданам не придется, скрываясь, курить в туалетах аэропорта или в комнатах «матери и ребенка».
Запрет на курение в аэропортах был введен в России пять лет назад, отмечает издание.
Депутат Сергей Боярский сообщил, что законопроект о возвращении в аэропортах курительных комнат может быть рассмотрен до конца текущего года, сообщает газета «Известия».
Как ранее писал «Ридус», московский аэропорт Шереметьево решил пойти на уступки заядлым курильщикам. На привокзальных площадях пассажирских терминалов планируется установить семь павильонов для курения.
А вот за курение на борту самолета президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов призвал наказывать по всей строгости, приравняв это до к теракту.