Авиакомпания «Азимут» запускает авиарейсы на Крымский полуостров с 3 июня

Совершить перелёт из Минеральных Вод в Симферополь можно будет два раза в неделю. По средам вылет из Минеральных Вод в 20:15, по воскресеньям — в 20:30. Время в пути составит 1 час 25 минут.

Приобрести билеты можно уже сейчас. Минимальный тариф на новом направлении составляет 888 рублей в одну сторону.

Махачкалу, Сочи, Санкт-Петербург, Москву, Самару, Новосибирск, В настоящее время авиакомпания «Азимут» выполняет рейсы из Ростова-на-Дону и Краснодара Казань и другие города.

Источник: kmvtoday.ru