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Авиакомпания «Азимут» запускает авиарейсы на Крымский полуостров с 3 июня
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Авиакомпания «Азимут» запускает авиарейсы на Крымский полуостров с 3 июня 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Совершить перелёт из Минеральных Вод в Симферополь можно будет два раза в неделю. По средам вылет из Минеральных Вод в 20:15, по воскресеньям — в 20:30. Время в пути составит 1 час 25 минут.
Приобрести билеты можно уже сейчас. Минимальный тариф на новом направлении составляет 888 рублей в одну сторону.
В настоящее время авиакомпания «Азимут» выполняет рейсы из Ростова-на-Дону и Краснодара в Махачкалу, Сочи, Санкт-Петербург, Москву, Самару, Новосибирск, Казань и другие города.
Источник: kmvtoday.ru
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