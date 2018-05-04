В отелях Турции нанимают детективов для защиты от британских туристов

По данным Ассоциации британских туристических агентств (ABTA), в 2017 году число «исков по болезни на отдыхе» выросло на 434% по сравнению с 2016 годом. В общей сложности, британцы в прошлом году получили с зарубежных отельеров компенсаций на сумму 370 миллионов фунтов, что стало рекордом за всю историю туризма Великобритании

Туристы жалуются на «испорченный отпуск» по причине «некачественного питания» в гостинице или «несчастного случая» по вине персонала отеля — например, травмы из-за скользкого пола в холле.

Возвращаясь с отдыха, граждане Великобритании с помощью компаний-посредников выставляют юридические претензии к отелям, пытаясь взыскать с них не только расходы на отпуск, но и получить немаленькую «компенсацию морального вреда».

Как заявил турецким СМИ Бюлент Бюльбюлоглу, заместитель председателя Федерации турецких отельеров (TUROFED), количество ложных заявлений со стороны британских отдыхающих «достигло максимума» в минувшем сезоне.

По его словам, британские суды имеют обыкновение выносить «приговоры против владельцев гостиниц»: отельеров вынуждают платить по «фальшивым претензиям» в 6 из 10 случаев. Подобную ситуацию представитель TUROFED назвал «британским заговором».

В этом сезоне турецкие отельеры решили подготовиться к инцидентами с туристами-сутягами заранее. В тех отелях, которые работают с туристами из Великобритании, перед началом сезона в общественных зонах — ресторанах, холлах, бассейнах — массово устанавливаются видеокамеры.

Кроме того, чтобы уменьшить количество необоснованных жалоб, в гостиницах, предлагающих отдых по системе «все включено», создают департаменты по учету претензий и набирают «сотрудников с навыками детективов», чтобы проводить свои собственные расследования и доказательно опровергать заявления тех, кто пытается получить компенсацию по причине фальшивой болезни.

Повсеместно установленные камеры позволят опровергнуть утверждения тех, кто заявляет, что он получил травму, упав на мокром полу. «Камера покажет, что там, где британские туристы падают, другие постояльцы отеля ходят совершенно спокойно», — поясняет Бюльбюлоглу.