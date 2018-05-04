Соблюдение новых правил поведения в подмосковных аэропортах будут контролировать инспекторы Минтранса

Правила поведения в аэропортах региона начнут контролировать инспекторы министерства транспорта уже на этой неделе. Об этом сообщает пресс-служба правительства области со ссылкой на главу ведомства Игоря Трескова.

По словам министра, на этой неделе в каждый аэропорт направят по шесть инспекторов ведомства. Они наделен полномочиями штрафовать граждан, которые не будут соблюдать новые правила поведения. Речь идет о попрошайках, зазывалах, нелегальных такси на территории аэропортов, поясняется в материале. Тресков добавил, что основная цель инспекторов — контролировать соблюдение правил. «Мы будем пытаться разъяснять правила, если человек будет продолжать противоправные действия, то будем привлекать к ответственности», — отметил он.

Напомним, новые правила поведения в аэропортах ввели для обеспечения порядка и большего комфорта пассажиров. Теперь на территории аэропорта запрещено проживать вне гостиниц более 24 часов при отсутствии билета или бронирования на рейс, при следовании на другой этаж с багажной тележкой, ребенком в детской коляске или на инвалидном кресле можно использовать только лифт.

Запрещено осуществлять предпринимательскую деятельность без разрешения администрации аэропорта или предла/гать гражданам свои услуги