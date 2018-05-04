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Скоро в первый круиз: «Князь Владимир» отправился из Севастополя в Сочи
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Скоро в первый круиз: «Князь Владимир» отправился из Севастополя в Сочи 

РИА Новости Крым 2 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая — РИА Новости Крым. Круизный лайнер «Князь Владимир» вышел из Севастополя в Сочи для совершения первого в этом году круиза по маршруту Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь — Сочи.
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Согласно данным сервиса MarineTraffic, около четырех часов ночи «Князь Владимир» прошел мимо Графской пристани и в настоящее время находился в районе Партенита (Южный берег Крыма).
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, круизный лайнер «Князь Владимир» должен был отправиться в первый рейс в этом году 29 апреля из Сочи. По данным властей Краснодарского края, в этот день судно должно было принять на борт более 200 пассажиров. Однако позже первый рейс круиза перенесли на 6 мая, в связи с тем, что в ходе проведения швартовных испытаний система мониторинга и контроля параметров механизмов судна выдала ошибку. Всего к началу навигации продано более 4 тысяч путевок.
Регулярное круизное сообщение по маршруту Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь — Сочи открылось 11 июня 2017 года. Всего в прошлый сезон было совершено 18 рейсов. В этом году запланировано 23 рейса, последний назначен на 6 октября. Всего на судне доступно 337 кают. Лайнер вмещает около 800 пассажиров и 230 членов экипажа.
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