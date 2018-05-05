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Лайнер «Князь Владимир» пришел в Сочи из Севастополя
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Лайнер «Князь Владимир» пришел в Сочи из Севастополя 

ТАСС 1 час назад
Фото: sevastopolnews.info
СОЧИ, 5 мая. /ТАСС/. Круизный теплоход «Князь Владимир» пришел в Сочи из Севастополя, чтобы отправиться в первый в сезоне 2018 года рейс с туристами на борту, сообщили ТАСС в субботу в сочинском морском порту.
"Лайнер «Князь Владимир» зашел в порт Сочи. Его отход в Крым запланирован на завтра", — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что первый рейс лайнера «Князь Владимир», отправление которого из Сочи в Севастополь было намечено на 29 апреля, перенесли из-за неисправности судна на 6 мая. В пресс-службе компании «Черноморские круизы» ТАСС подтвердили, что в воскресенье из порта Сочи лайнер отправляется в первый рейс навигации 2018 года.
В прошлогоднюю навигацию с 11 июня по 7 октября было совершено 18 рейсов. В 2018 году запланировано 23 рейса с 29 апреля по 6 октября. Круиз проходит по следующему маршруту: порт Сочи (стоянка два дня), порт Новороссийск (стоянка один день), порт Ялта (стоянка два дня), порт Севастополь (стоянка один день) и в обратном направлении. Максимально комфортная загрузка лайнера составляет 600 пассажиров. Туристов обслуживают 250 членов экипажа.
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