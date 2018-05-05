Лайнер «Князь Владимир» пришел в Сочи из Севастополя

СОЧИ , 5 мая. / ТАСС /. Круизный теплоход «Князь Владимир» пришел в Сочи из Севастополя , чтобы отправиться в первый в сезоне 2018 года рейс с туристами на борту, сообщили ТАСС в субботу в сочинском морском порту.

"Лайнер «Князь Владимир» зашел в порт Сочи. Его отход в Крым запланирован на завтра", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что первый рейс лайнера «Князь Владимир», отправление которого из Сочи в Севастополь было намечено на 29 апреля, перенесли из-за неисправности судна на 6 мая. В пресс-службе компании «Черноморские круизы» ТАСС подтвердили, что в воскресенье из порта Сочи лайнер отправляется в первый рейс навигации 2018 года.