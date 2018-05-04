Журналист AP: я не так понял ключевые детали истории про рейс в Саранск

Журналист Associated Press Джеймс Эллингворт в своём «твиттере» прокомментировал ситуацию с рейсом в Саранск , о которой он рассказал ранее. «Свежие новости насчёт ситуации с рейсом в Саранск — произошло недопонимание, я неправильно понял несколько ключевых деталей, и сейчас всё встало на свои места», — написал Эллингворт. Ранее Эллингворт сообщил о трудностях, с которыми столкнулся его коллега при попытке сесть на рейс до Саранска, где он должен был осветить подготовку города к чемпионату мира — 2018. По словам журналиста, регистрация при посадке на самолёт затянулась, поскольку сотрудники «Аэрофлота» не знали о существовании города и отказывались верить, что их рейс может туда направляться.