Ещё
Журналист AP: я не так понял ключевые детали истории про рейс в Саранск
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Журналист AP: я не так понял ключевые детали истории про рейс в Саранск 

Чемпионат.com 2 часа назад
Журналист Associated Press Джеймс Эллингворт в своём «твиттере» прокомментировал ситуацию с рейсом в Саранск, о которой он рассказал ранее.
«Свежие новости насчёт ситуации с рейсом в Саранск — произошло недопонимание, я неправильно понял несколько ключевых деталей, и сейчас всё встало на свои места», — написал Эллингворт.
Ранее Эллингворт сообщил о трудностях, с которыми столкнулся его коллега при попытке сесть на рейс до Саранска, где он должен был осветить подготовку города к чемпионату мира — 2018. По словам журналиста, регистрация при посадке на самолёт затянулась, поскольку сотрудники «Аэрофлота» не знали о существовании города и отказывались верить, что их рейс может туда направляться.
Чемпионат.com: последние новости
Реконструкция аэропорта в Саранске к ЧМ-2018 обошлась примерно в 5 млн рублей «Чемпионат» стал лауреатом премии «Спорт и Россия» В Москве изменился график отключения горячей воды из-за чемпионата мира—2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась от союзов с Китаем357
Найдено тело писателя Сергея Сакина23
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову145
«За что они боролись, на то и напоролись»133
Пока вы спали: Россия сеет хаос в Черном море289
Видео
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:28
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову
Шоу-бизнес
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
00:23
Кремль высказался о «Новичке» из Чехии
Политика Европа
04:10
В МИД РФ высказались по эффекту от «дела Скрипалей»
Политика Европа
01:49
Дерзкие налётчики орудовали в метро Москвы
Происшествия Криминал
02:51
Су-57 и «Кинжал» впервые пролетели над Москвой
Армия Войска
01:16
Найдено тело писателя Сергея Сакина
Шоу-бизнес Другое
01:08
Семья усатой «крестницы» Памелы Андерсон попала на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение