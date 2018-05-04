Обнаружен 18-летний турист, пропавший в сочинских горах на выходных

Краснодар . 4 мая — Новая Кубань. Сегодня в 5:40 мать 18-летнего молодого человека сообщала спасателям, что он жив и с ним все в порядке. Парень вышел на связь. Напомним, что вместе с группой отдыхающих он отправился в поход в районе г. Сахарная. Молодой человек решил пойти быстрее остальных. Друзья его потеряли и 2 мая заявили об исчезновении человека.

Сегодня утром он встретил туристов практически у вершины горы, попросил мобильный телефон и позвонил матери, чтобы успокоить её.

Молодого человека сопроводили к базовому лагерю. Как сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России, его состояние оценивают, как удовлетворительное. Видимых повреждений и травм нет. Спасатели совершат переход из горно-лесной местности вместе с ним.

Поиски второго мужчины продолжаются. За помощью обратилась супруга 39-летнего сочинца. Она сообщила, что 1 мая мужчина упал в обрыв.

* В горах Сочи ведут поиски двух пропавших туристов

Уже обследованы каньон р. Ац, близлежащие балки и ручьи. Спасатели направились в сложные скальные участки, осматривают труднодоступные места.