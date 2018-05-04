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Найдена серьёзная опасность для туристов
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Найдена серьёзная опасность для туристов 

News.ru 1 час назад
Исследователи признали небезопасными 89% туристических сайтов: они скрывают множество цифровых угроз, и в большинстве случаев могут быть причастны к краже личных данных клиентов.
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