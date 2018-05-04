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89% мировых туристических сайтов признаны не безопасными
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89% мировых туристических сайтов признаны не безопасными 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Компания Dashlane, специализирующаяся на цифровой безопасности, проверила мировые туристические сайты и выяснила, что лишь 11% удовлетворяют требованиям на четыре балла из пяти и только один сайт получил наивысшую оценку — Airbnb, сообщает Travel Daily News.
"Современный путешественник должен считаться со многими цифровыми опасностями, связанными с кражей личных данных о бронировании рейсов и гостиничных номеров, аренды автомобиля или поиска онлайн-рекомендаций, что создает возможности для мошенничества", — заявляет Эммануэль Шалит, генеральный директор компании Dashlane.
Большинство сайтов не имеют двухфакторной аутентификации, а некоторые позволяют ввести в качестве пароля комбинацию «12345» или «password».
Оценки 4/5 удостоились сайты Hilton, Marriott, United Airline, 3/5 — Booking.com, Delta Airlines, Hertz, Hyatt, Skyscanner, Travelzoo, 2/5 — Couchsurfing, Hostelworld, Hotels.com, Travelocity, 1/5 —"Американские авиалинии", Intercontinental Hotel Group, Trivago. Наихудшие оценки получила «Норвежская круизная линия».
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