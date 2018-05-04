89% мировых туристических сайтов признаны не безопасными

МОСКВА , 4 мая — РИА Новости . Компания Dashlane, специализирующаяся на цифровой безопасности, проверила мировые туристические сайты и выяснила, что лишь 11% удовлетворяют требованиям на четыре балла из пяти и только один сайт получил наивысшую оценку — Airbnb, сообщает Travel Daily News.

"Современный путешественник должен считаться со многими цифровыми опасностями, связанными с кражей личных данных о бронировании рейсов и гостиничных номеров, аренды автомобиля или поиска онлайн-рекомендаций, что создает возможности для мошенничества", — заявляет Эммануэль Шалит, генеральный директор компании Dashlane.

Большинство сайтов не имеют двухфакторной аутентификации, а некоторые позволяют ввести в качестве пароля комбинацию «12345» или «password».