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В Грозном приготовят «Шашлык-Машлык»
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В Грозном приготовят «Шашлык-Машлык» 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
«Грозный-Сити» вновь станет площадкой для фестиваля «Шашлык-Машлык» 5 мая 2018 года, сообщает ЧГТРК «Грозный».
Фестиваль туризма и активного отдыха для жителей республики и туристов устроят в Цветочном парке комплекса «Грозный-Сити». Приглашённые повара проведут мастер-классы по приготовлению блюд на гриле и барбекю, устроят состязание и дегустацию. Предусмотрена и развлекательная программа с выступлением местных коллективов и звёзд эстрады.
Праздник «Шашлык-Машлык» пройдёт на одной площадке с республиканской выставкой «Визит Чечня», на которой города и районы Чечни представят свой туристический потенциал и откроют «высокий сезон».
Фестиваль «Шашлык-Машлык» проводят в Грозном с 2017 года. В первом празднике участвовали кулинары из 20 зарубежных стран и регионов России.
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