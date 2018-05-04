В Грозном приготовят «Шашлык-Машлык»

«Грозный-Сити» вновь станет площадкой для фестиваля «Шашлык-Машлык» 5 мая 2018 года, сообщает ЧГТРК «Грозный».

Фестиваль туризма и активного отдыха для жителей республики и туристов устроят в Цветочном парке комплекса «Грозный-Сити». Приглашённые повара проведут мастер-классы по приготовлению блюд на гриле и барбекю, устроят состязание и дегустацию. Предусмотрена и развлекательная программа с выступлением местных коллективов и звёзд эстрады.

Праздник «Шашлык-Машлык» пройдёт на одной площадке с республиканской выставкой «Визит Чечня», на которой города и районы Чечни представят свой туристический потенциал и откроют «высокий сезон».