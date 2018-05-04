Назван самый загруженный авиамаршрут в мире

Самым загруженным маршрутом в мире стал перелет Сингапур Куала-Лумпур . Об этом пишет газета The Straits Times, которая ссылается на сотрудников британской компании OAG, проводивших анализ рынка.

Аналитики пришли к выводу, что среди 10 самых загруженных направлений — восемь выполняются в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Три первых места также заняли маршруты АТР.