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Назван самый загруженный авиамаршрут в мире
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Назван самый загруженный авиамаршрут в мире 

Российская Газета 46 минут назад
Фото: Российская Газета
Самым загруженным маршрутом в мире стал перелет Сингапур — Куала-Лумпур. Об этом пишет газета The Straits Times, которая ссылается на сотрудников британской компании OAG, проводивших анализ рынка.
Аналитики пришли к выводу, что среди 10 самых загруженных направлений — восемь выполняются в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Три первых места также заняли маршруты АТР.
Так с февраля 2017 года по февраль нынешнего года было выполнено более 30,5 тысячи рейсов Сингапур — Куала-Лумпур. На втором месте оказался рейс Гонконг-Тайбэй (свыше 28,8 тысячи), а на третьем — из Сингапура в Джакарту (более 23,7 тысячи). Также в числе самых загруженных оказался перелет из Нью-Йорка в Торонто и из Дубая в Эль-Кувейт.
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