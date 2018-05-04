Назван самый загруженный авиамаршрут в мире 

Самым загруженным маршрутом в мире стал перелет Сингапур — Куала-Лумпур. Об этом пишет газета The Straits Times, которая ссылается на сотрудников британской компании OAG, проводивших анализ рынка.
Аналитики пришли к выводу, что среди 10 самых загруженных направлений — восемь выполняются в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Три первых места также заняли маршруты АТР.
Так с февраля 2017 года по февраль нынешнего года было выполнено более 30,5 тысячи рейсов Сингапур — Куала-Лумпур. На втором месте оказался рейс Гонконг-Тайбэй (свыше 28,8 тысячи), а на третьем — из Сингапура в Джакарту (более 23,7 тысячи). Также в числе самых загруженных оказался перелет из Нью-Йорка в Торонто и из Дубая в Эль-Кувейт.