Развитие туризма в новом поселке Цзыцзинхуа в провинции Аньхой 

Луань /пров. Аньхой/, 3 мая /Синьхуа/ — Поселок Сюйцзи в районе Юйань городского округа Луань /провинция Аньхой, Восточный Китай/ начал важные мероприятия по ликвидации бедности в районе. С июня 2014 года на пустырях деревень Хуансян и Цзюйхуа был создан маленький поселок Цзыцзинхуа, в котором сделали упор на развитие туризма, досуга и высокотехнологичного сельского хозяйства. Благодаря концепции экологичности и близости к природе, а также красивым сельским пейзажам удалось привлечь множество туристов, что стимулировало развитие сельской экономики. Фотографии Синьхуа / Тао Мин