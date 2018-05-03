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В Казани к ЧМ-2018 три отеля прошли классификацию по стандартам «халяль»
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В Казани к ЧМ-2018 три отеля прошли классификацию по стандартам «халяль» 

ТАСС 1 час назад
КАЗАНЬ, 3 мая. /ТАСС/. Три отеля в Казани прошли классификацию по стандартам халяль к чемпионату мира по футболу для удобства туристов из мусульманских стран, сообщил в четверг журналистам председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов.
"На сегодняшний день у нас основная мусульманская страна, которую мы ждем в гости, — это Иран, и по туристам из этой страны в основном требования касаются питания. Имеется ввиду питание по системе халяль, многие запрашивают именно такого плана еду. На сегодняшний день в Казани уже три отеля прошли классификацию по стандартам халяль, еще несколько отелей сейчас проходят эту процедуру, но в принципе большое количество уже сейчас кафе и ресторанов в городе, которые предлагают питание по системе халяль. Поэтому я не думаю, что какие-то серьезные сложности возникнут у туристов из Ирана или из мусульманских стран с получением услуг в отеле и с питанием в городе во время чемпионата", сказал он.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Казань примет шесть игр. На групповом этапе здесь пройдут матчи Франция Австралия (16 июня), Иран Испания (20 июня), Польша Колумбия (24 июня) и Южная Корея Германия (27 июня), 30 июня в городе состоится матч 1/8 финала, 6 июля четвертьфинал.
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