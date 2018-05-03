Аэропорт Владивосток получит пять стоек Self DropOff

Багаж можно будет сдать самостоятельно.

Акционерное общество «Международный аэропорт Владивосток» объявило открытый конкурс в электронной форме на поставку пяти стоек Self DropOff.

Максимальная цена контракта составляет 15 млн рублей.

Поставить и настроить оборудование нужно до 31 августа 2018 года. Оборудование киосков самостоятельной регистрации пассажиров и оформления багажа будут развернуты в залах терминала, где осуществляются предполётные мероприятия по обслуживанию пассажиров: В частности, оборудование будет обеспечивать самостоятельную регистрацию пассажиров, самостоятельную сдачу багажа пассажиров, самостоятельное оформление сопровождаемого багажа — ручной клади и печать посадочных талонов REPRINT.

Итоги аукциона подведут 24 мая.