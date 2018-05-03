Иностранным чартерам откроют внутрироссийские направления 

Внутрироссийские рейсы откроют для иностранных чартеров, но только ради футбольного чемпионата мира. Дмитрий Медведев утвердил правила оформления разовых разрешений на такие полеты.
Иностранные авиакомпании смогут перевозить участников и зрителей чемпионата, а вот в остальных случаях потребуется получать заключение о том, может ли российская компания выполнить полет. Сейчас по закону иностранные авиакомпании не могут совершать чартерные рейсы между российскими городами — только из страны или в страну. Почему к чемпионату Росси пришлось дать разрешение и на внутренние полеты? Объяснений этому мало, говорит генеральный директор консалтинговой компании «Инфомост» Борис Рыбак:
Борис Рыбак генеральный директор консалтинговой компании «Инфомост» «Когда иностранные воздушные суда с иностранным экипажем выполняют рейсы внутри третьей страны, то есть не своей страны, крайне редкое явление в современном воздушном транспорте. Делается это только в том случае, когда в той стране, в которой что-то происходит, принципиально нет возможности собственными силами выполнить такие перевозки. Мне до конца непонятно, откуда возникла вообще эта концепция, потому что сказать, что у нас не хватает провозных мощностей для внутрироссийских перелетов этим летним сезоном, честно говоря, трудно. Единственное объяснение, что какие-то национальные федерации могли попросить российское же правительство, чтобы своих болельщиков перемещать своими чартерами. Допустим, та же Федерация футбола Испании. Предполагаю, что у них будет, условно говоря, полторы тысячи собственных болельщиков. Возможно, какие-нибудь турагентства хотят продавать пакет полностью, и им удобнее перевозить эти группы болельщиков, условно говоря, не на автобусе российском, у которых довольно плохая репутация, как вы знаете, и не поездом, им неведомым совершенно, а собственным самолетом».
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Росавиация запретила авиакомпаниям повышать тарифы на этот период и собирается отслеживать стоимость аэропортовых услуг.